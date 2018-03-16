7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного члена семьи?

Идеальная детская – это не пространство, где собрано множество игрушек, а на стенах нарисованы супергерои. Идеальная детская – это комната, которая способна меняться вместе с ребенком, и всегда удовлетворять его потребностям.

Игровая, учебный класс, комната сна и отдыха, — все это детская комната. Уютная, безопасная, эстетичная - она выполняет множество функций. Собственная комната понадобиться малышу с пяти лет и старше. В этом возрасте родители могут заметить, какие цвета малыш предпочитает, что стимулирует его интерес к обучению, что его успокаивает. Все в комнате должно быть подчинено интересам малыша.

Как предусмотреть все мелочи и ничего не упустить? Какой детская должна быть, чтобы обстановка располагала к развитию и не теряла своей актуальности по мере роста малыша?

Архитекторы студии ArtBaza Сергей и Вероника Ковалевы подготовили несколько советов, как в рамках одной комнаты создать для ребенка целый мир, который одновременно и стимулирует к развитию и передает ему родительскую заботу.

Этап 1. Освещение.

Лучше всего на роль детской подойдет комната, расположенная ближе к южной стороне света. Солнечные лучи — это источник витамина D, который стимулирует хорошее настроение. Кроме того, он необходим для быстрого усвоения учебного материала.

На этапе ремонта важно предусмотреть проводку для ночника и настольной лампы. Закорнизное освещение — еще один вариант освещения в темное время суток. Пусть у комнаты будет несколько вариантов светового настроения.

Этап 2. Цветовое решение

Ребенок растет, его творческие склонности и интересы могут меняться. Поэтому изначально воздержаться от тематических декораций в виде супергероев во всю стену. Лучше использовать обои под покраску с нанесением защитного покрытия.

Что до цветов, то холодные пастельные оттенки - нейтральны и действуют на психику ребенка успокаивающе. Голубые, бирюзовые, зеленые - они отлично расширяют пространство визуально. Мальчик оценит оттенки синего, оранжевого, красного и желтого цветов. При этом в некоторых случаях уместно частичное оформление комнаты деревом.

Лиловый, лимонный или желтый, зеленый или сиреневый, вариации на тему розового— вот цвета для комнаты девочки. Игра с текстилем, подушки, зеркала, стекло и керамика добавят уюта.

Рекоммендуем разбавить всегда модные пастельные оттенки яркими аксессуарами, которые легко поменять по прошествии некоторого времени.

Этап 3. Напольное покрытие

Качественный ламинат, паркетная или массивна доска - выбираем покрытие максимально экологичное и безопасное для маленьких ножек. Избегайте линолеума или даже ковролина — часто эти материалы становятся источником токсинов.

Новый тренд — пробковое покрытие. Это чистый воздух, а точнее миллионы маленьких камер в толще дерева, наполненных воздухом. Конструкция амортизирует при падении, идеально изолирует комнату от громких звуков, легко и быстро моется, медленно поглощает тепло из воздуха и оно гипоаллергенно.

Этап 4. Зонирование.

Упорядочить пространство и быстрее подобрать мебель и аксессуары поможет зонирование. Пусть местом обучения станет ближайшее к окну пространство. Стол с комодом или тумбочкой, удобный стул. Настенная полка, разделители для всех ящиков, где малыш будет хранить книги, тетрадки, фломастеры и карандаши.

По соседству может быть размещен гардероб. Использование ярких коробок для хранения как демисезонной одежды, так и игрушек — удобное решение зонирования в шкафу. Если шкаф небольшой и вмещает не все, что хотелось бы скрыть, то в любой комнате отлично будет смотреться открытый стеллаж. На нем закрытые стильные коробки, расставленные как яркий декор, скроют многочисленные игрушки. Такой стеллаж отлично разделит зону обучения от игровой или зоны отдыха.

Зонировать комнату можно и с помощью коврика — пространство для игр на полу. Небольшой диванчик или кресло — место для спокойных игр или обучения.

Если вы мечтали из большой комнаты сделать детскую для двоих, то гипсокартонная стена или текстиль от потолка до пола — разграничат пространство на двоих.

Этап 5. Хранение

Пока ребенок маленький, его можно приучить к уборке и порядку при помощи тематических наклеек и сувениров на каждой полке. Пусть маленькая пожарная машинка охраняет альбомы с рисунками, а мягкая игрушка — любимые книжки со сказками. Боксы с надписями или наклейками укажут ребенку на места хранения его одежды. А небольшой и яркий шкафчик или невысокий комод, скроет нижнее белье, полотенца или маечки на каждый день.

Очень важно давать возможность выбора малышу. Пусть он откроет комод и выберет футболку дня, сам разложит носочки в шкаф. Вся мебель должна быть спроектирована под его рост, а механические системы — амортизировать.





Этап 6.Текстиль

Пастельное белье, сменные чехлы для диванчика или кресла всегда можно заказать, выбрав при этом нужную цветовую гамму. Точно так же как и мебель для детской, использовать текстиль, пошитый на заказ — это удобно, практично и беспроигрышно. Выбирайте только натуральные ткани, будь то покрывало, занавески, пастельное белье или чехлы на многочисленные подушки. Комната должна "дышать".

Этап 7. Оригинальность

Только на этапе понимания всех функций детской, можно подумать о наполнении оригинальными элементами. Стена, окрашенная грифельной краской, что позволяет писать и рисовать мелками прямо на стене, мягкие яркие стеллажи для игрушек, текстильная панель для домашней галереи поделок и рисунков, огромные подушки или подиум с диванчиком и выдвижными шкафами для игры с пространством — добавляйте все, что угодно. Интерьер может обыграть глобальную идею и строиться вокруг одной фишки, либо стать финальным дополнением. Помните, все подчинено интересам ребенка и его характеру.

И позвольте своему малышу принимать участие в выборе идеи, цветов и мебели. Он это обязательно оценит.

Сергей и Вероника Ковалевы - архитекторы студии ArtBaza