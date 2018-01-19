Игра контрастов: как правильно использовать яркие цвета в интерьере

Выбор цветовой схемы – один из важнейших вопросов при обустройстве интерьера. Сочетания определенных цветов вместе в зависимости от пропорции способны как отпугнуть хозяина от собственного дома, так и наоборот добавить ему уюта и уникальности.

Планируя ремонт или обновление интерьера, многие задумываются о цветовой гамме будущего пространства, о сочетании оттенков и цветовом комфорте. Не секрет также, что кроме общего визуального впечатления, цвет несет и психологическую нагрузку. Арт-директор дизайн-студии "Точка дизайна" Иван Миролюбов подготовил несколько советов о том, как правильно группировать цвета в интерьере, чтобы они деликатно привлекали внимание и помогали расслабиться.

Основа для интерьера

Красный цвет усиливает аппетит, но быстро утомляет, а зеленый служит идеальным фоном для релаксации. Кроме того, насыщенные цвета могут вызывать психологический дискомфорт, что допустимо для офисных и торговых пространств, но совершенно неприемлемо для дома, где семья, прежде всего, отдыхает. Чаще всего основой интерьера становится нюансная спокойная цветовая гамма, так как среди многих заказчиков еще сильна боязнь ярких цветов и оттенков.

Конечно, при желании можно выбрать для оформления больших помещений какой-то один любимый цвет или оттенок. Однако прибегать к такому решению не рекомендуется, особенно без консультации профессионального дизайнера, так как яркий цвет может быстро перестать нравиться и начать утомлять.

Используем яркие цвета правильно

Распространено мнение, что чем ярче цвет, тем меньше его должно быть в интерьере. Как и у всякого правила, тут есть свои исключения.

Первый и самый простой вариант использования насыщенного цвета в интерьере – это аксессуары. Яркие подушки, шторы, скатерти и декоративные элементы – могут привнести совершенно новое настроение даже в классический интерьер. При этом такое решение не требует больших затрат и один цвет может без труда сменить другой, будь то сезонное или индивидуальное стремление к переменам. Можно выбрать один яркий цвет или использовать несколько его оттенков разных по насыщенности.

Второй вариант основан на локальном использовании ярких оттенков. Вовсе необязательно, чтобы эти цвета были открытыми и насыщенными, для такого варианта скорее подойдут сложные интересные цвета. Такое решение подойдет для обивки дивана или стульев. Добавьте аксессуаров по оттенку похожих на акцентный яркий цвет – это сделает интерьер завершённым и продуманным. При этом остальные поверхности в интерьере могут быть как нейтральными – белыми или серыми, - так и нюансными оттенками сложных цветов пастельной или приглушенной гаммы.





Правильное соотношение

Очень важно, чтобы использование яркого цвета не было чрезмерным. Стоит принять во внимание правило пропорций: 60-30-10. 60% в интерьере отводится основному цвету, 30% - поддерживающему или дополнительному к нему и только 10% - на акценты.

Определенная смелость в оформлении интерьера допускает использование яркого акцентного цвета и для отделки стен (если такой оттенок будет приятен всем членам семьи).

Сложным с точки зрения восприятия и психологического комфорта может стать интерьер, построенный на контрастном сочетании двух ярких цветов. Чтобы осуществить подобную задумку, необходим профессиональный подход, и только при тщательной проработке такое сочетание сможет "заиграть" и быть очень приятным хозяину дома.

В целом же, не стоит бояться ярких цветов в интерьере, при умелом с ними обращении они способны освежить дизайн помещения, придать ему неповторимый лаконичный вид. А смена декоративных акцентов при минимуме затрат сможет создать необычное и новое впечатление от интерьера.

Иван Миролюбов - арт-директор дизайн-студии "Точка дизайна"