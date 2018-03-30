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Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"

30 марта 2018 г. 1192

Однокомнатные квартиры, пожалуй, самый популярный вариант первой недвижимости для многих молодых людей. Благодаря использованию некоторых дизайнерских приемов можно увеличить долю свободного пространства и повысить функциональность своего жилища.

Бытует мнение, что в обустройстве однокомнатной квартиры почти нет простора для дизайна. Якобы, маленькая площадь не позволяет внедрять никакие оригинальные решения, и логика расстановки мебели и обустройства всех зон изначально практически предрешена. Однако есть множество примеров, которые абсолютно опровергают этот стереотип.

Вполне реально создать уютную квартиру для работы и отдыха, сохраняя при этом максимум пространства. С такой задачей, в частности, столкнулась старший дизайнер студии "Точка дизайна" Екатерина Олейникова. Ей предстояло разработать дизайн-проект квартиры молодого переводчика, который много работает дома, нечасто принимает гостей, но в будущем планирует создать семью.

Квартира в цифрах:

  • Общая площадь 35,8 кв м
  • Высота потолков 2,7
  • Площадь кухни 8 кв м

ВЫБОР ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ

Небольшая по площади квартира располагается в стандартном панельном доме. Было важно разделить функциональные зоны без большого количества мебели и возведения лишних стен. Поэтому прихожую было решено отделить от гостиной с помощью мебельной конструкции от пола до потолка. Санузел удалось увеличить за счет площади коридора, благодаря чему ванная комната стала гораздо просторнее.

ОТДЕЛКА, ЦВЕТ И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

Популярное мнение о том, что на маленькой площади нельзя использовать насыщенные или темные оттенки бывает обосновано не всегда. Зачастую небольшие включения яркого акцентного цвета помогают добавить пространству глубины. Но основное цветовое решение в этом случае лучше делать светлым. К примеру, в монохромных цветовых сочетаниях с акцентами на яркую фактуру дерева, и небольшие включения разных оттенков синего, как в представленном проекте.

Площадь квартиры небольшая, поэтому не было возможности выделить отдельное помещение под гардеробную. В основном все хранение сосредоточено в зоне прихожей, и есть небольшой шкаф для хозяйственных нужд в коридоре. Акцент в этом случае идет на необычную отделку фасадов: синие цветные фасады с филенками и контрастными латунными ручками.

ОБУСТРАИВАЕМ ПРИХОЖУЮ

Зона прихожей отделяется от жилого пространства квартиры с помощью мебельной конструкции гардероба. Фасады шкафа глубокого синего цвета хорошо выделяются на фоне нейтральных по своему оттенку стен. Орнаментальный рисунок плитки на полу «разбавляет» большие цветовые поверхности и добавляет оригинальности пространству. Поверхность дверей и фасадов шкафов филенчатая, а детали - латунные. Черные акценты, которые прослеживаются по всему интерьеру, в этом помещении представлены в виде группы декоративных крючков для одежды, рамы для зеркала и верхнего света в виде изящных прожекторов.

ЭКОНОМИМ МЕСТО НА КУХНЕ

Главный акцент в зоне кухни – гарнитур в оттенке синего цвета. Чтобы не перегружать пространство лишними предметами мебели, дизайнер решила расположить столешницу под окном.

СОВМЕЩАЕМ РАБОЧУЮ И СПАЛЬНУЮ ЗОНЫ В ОДНОЙ КОМНАТЕ

Помимо спального места в этой комнате, есть и рабочая зона, которая также оформлена с учётом экономии пространства. Столешница под окном здесь выполняет роль рабочего стола. Но главный акцент в помещении – стена с акварельным рисунком, в оттенках все того же синего цвета. Гардероб со стороны жилой зоны покрашен в цвет морской волны, который также используется в отделке комода. Отделка деревянных предметов, формы мебели – характерны для стиля mid-century. Графичные акценты в зоне кухни и гостиной — это радиаторы и трубы, которые специально были покрашены в черный цвет.


ВАННАЯ КОМНАТА

Ванная комната строится на цветовом контрасте: светлый оттенок мрамора органично «противостоит» яркому темного цвету. На полу – дизайнерская плитка, орнамент которой задает ритм и настроение всему интерьеру. Зеркало арочной формы и лаконичные линейные светильники, (которые крепятся прямо на него) создают интересный оптический эффект.

Екатерина Олейникова - старший дизайнер студии "Точка дизайна"

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