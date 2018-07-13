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Как правильно озеленить помещение

13 июля 2018 г. 142

Современные технологии позволяют разводить растения дома не только тем, для кого это настоящее хобби. Занятые люди вполне могут себе позволить прибегнуть к озеленению класса люкс.

Наверное, попытки завести "зеленого друга" в виде комнатного растения были почти у каждого. У кого-то квартира превращается в непроходимые джунгли, а излишки цветов насильно раздариваются друзьям и знакомым, у кого-то сохнут даже кактусы, а кто-то, как героиня фильма "Леон", всю жизнь с одним фикусом.

О  том, как всю растительную красоту  грамотно организовать и создать единое целое с другими элементами декора, рассказывает основатель и руководитель компании по озеленению класса люкс "Liana.Green" Лиана Чистякова.

Современные технологии позволяют разводить растения дома не только тем, для кого это настоящее хобби. Занятые люди вполне могут себе позволить прибегнуть к озеленению класса люкс.

Это не значит, что для вас закупят как можно больше дорогих растений и заставят ими все свободное пространство. Отнюдь, для начала проводится анализ помещения – степень освещения, на какие стороны света выходят окна, рассматривается имеющийся или предполагаемый в будущем дизайн помещения. Затем составляется и согласовывается проект и разрабатывается программа по индивидуальному уходу. Да и варианты, которые предлагают современные фитодизайнеры не ограничиваются зеленым уголком с камнями и фонтанчиком, как в санатории. Речь о применении совершенно иных форматов.


Зеленый ковер на стене или вертикальные фито-конструкции

Растения высаживаются в специальный короб, в основе которого биологически активный материал — гидропоника. Это  особые волокна, удерживающие влагу на долгое время. Такая основа помогает избежать появления мошек и других неприятных насекомых. Еще один плюс такого решения – автоматическая система полива. Специальные датчики контролируют подачу воды, а также ее возможную утечку. Так что режим полива можно запрограммировать заранее, еще при установке такого короба в доме или офисе. Остается только заливать воду в бак, хотя и этот нюанс легко контролировать, если продумать закладку системы "Умный дом". А при помощи комбинации разных растений можно выложить любой узор, задать направление и ритм композиции.

Вертикальное озеленение — это современнейший формат фитодекора, который можно воплотить в помещении любой площади и почти с любым уровнем естественного освещения. Дополнительный лампы, какой-то декор — композицию можно продумать и реализовать под любое пожелание.

Фитостеллаж как разновидность зеленого ковра. В данном случае растения перемежаются полками, которые можно заполнить керамикой, книгами, сувенирами.

Флорариум — минисад в стеклянной емкости. Как правило, заполняется кактусами и мхом, поэтому не требует частого полива – всего 2-3 раза в год. Крайне популярный формат фито-декора в современных офисах, где размещение того же вертикального растительного панно невозможно.

"Бромелиевое дерево". Живописная коряга закрепляется под потолком. В нее высаживаются яркие бромелии, романтичные лианы, популярный в Европе плющ. Со временем коряга обрастает всей растительностью, а тропические растения начинают свисать. Настоящие джунгли! Однако, такой подход потребует продуманной системы полива.


Потолочные кашпо, так же как и коряга, овитая плющом, помогут создать эффект джунглей, пусть и квартирных. Такой формат подойдет идеально для декора веранд загородных домов.

Наиболее популярными являются именно вертикальные конструкции, ведь они экономят пространство, помогают зонировать помещение и вносят особую изюминку. К тому же, такие зеленые стены, арки и ниши зрительно поднимают потолок, помогают скрыть возможные дефекты. Даже самые немногословные ценители минимализма или классики, непременно заостряют внимание на шикарных зеленых растениях у самой стены.

Перечисленные решения подходят не только для квартир и домов. Их успешно применяют в офисах, ресторанах, торговых центрах и других общественных местах. Ведь в городах становится все меньше зеленых островков, а такие мини-парки располагают к себе и повышают индекс доверия.

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