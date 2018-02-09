Как преобразить обычную кухню в объект из глянцевого журнала?

Современная кухня должна быть одновременно и красивой и функциональной. Добиться такого сочетания можно благодаря правильной расстановке внутренних зон и грамотно расставленным акцентам в интерьере.

Кухня — это место, где семья проводит едва ли ни четверть своего времени. Семейное приготовление обеда, чаепития, ночные посиделки… - без кухни невозможен уют дома.

И хотя самые вкусные блюда могут быть приготовлены на проверенных бабушкиных сковородках в окружении простого кухонного гарнитура, почти каждая хозяйка мечтает о модной кухонной мебели и сопутствующих аксессуарах. Архитектор Artbaza design studio Вероника Ковалева делится опытом как создать дома кухню своей мечты, которая столь же красива, как и функциональна.

ТРИ ЗОНЫ ДЛЯ КОМФОРТА

Для конструирования идеальной кухни нужно запомнить правило "золотого треугольника": пространство кухни должны быть распределено на три зоны — для хранения, для мойки и для работы!

Если в проекте кухни выделены в отдельные участки все эти зон, тогда по ней удобно передвигаться. Так проще и выстроить процесс приготовления еды: выбираем нужный ингредиент, обрабатываем его и отправляемся в зону непосредственного приготовления — все по порядку, по ходу вашего движения. Удобно, без суеты.

Чтобы сбалансировать пространство визуально, сохраняем минимальное расстояние между зонами. Так между плитой и раковиной, как и между плитой и холодильником должно быть не менее 60 см. В этом пространстве необходимо разместить шкафы, полки и все необходимые приспособления, соответствующие этой функциональной зоне.

ЦВЕТ И ОСВЕЩЕНИЕ

Секрет любого стильного интерьера — в сдержанном цветовом решении, которое не наскучит и не надоест агрессивностью спустя несколько месяцев. В качестве основы для кухни выгоднее всего взять бежевый цвет или сдержанный коричневый, может быть даже серый. Настроение легко внести небольшими предметами декора, либо особенным фартуком в кухонном гарнитуре.

Позаботьтесь, чтобы кухня была как можно просторнее, хотя бы визуально. Помогут в этом однотонные фасады, комбинации темных и светлых оттенков одного цветового спектра, глянцевые светлые поверхности, простые стеклянные дверцы и хорошее естественное или искусственное освещение.

Конечно, подсветите дополнительно рабочие зоны, это важно для комфорта во время приготовления пищи. А декоративный свет на панелях гарнитура или в определенных областях потолка — это световой зонирование и скульптурирование пространства. Помещение сразу выглядит интереснее.

ХРАНИТЬ И РАЗДЕЛЯТЬ

Кухня — это место постоянного движения и перемещения приборов с места на место. Важно, чтобы в шкафы были убраны все малоиспользуемые приборы. А все, чем хозяйка пользуется ежедневно, можно систематично распределить в легко доступном месте. Как для хранения в ящиках, так и для хранения на открытых поверхностях существует множество разделителей: ячейки, вазы, полки.

Оформите отдельную секцию для хранения круп, специй и овощей с фруктами. Отдельный шкафчик для моющих средств и так далее.

Незаменимыми становятся прилегающие ящики, которые могут быть открытыми или закрытыми. Прихватки, лопатки, полотенца — масса нужных предметов будут под рукой в доступных секциях.

ТЕХНИКА КОМФОРТА

Удобство кухни и ее внешний вид создает даже бытовая техника. Варочная поверхность, посудомойка, холодильник, печка — основы основ давно стали встраиваемой частью кухни. Если есть возможность разместить основные приборы, как кофемашину, духовой шкаф и посудомойку в одну колонну, то это непременно нужно реализовать. Вертикальное размещение крупногабаритных приборов разгрузит пространство и будет смотреться логично. Важно выбирать сходную по внешнему виду технику и закрепить ее, к примеру, на горизонтальных полках, выполненных в едином стиле с основным кухонным гарнитуром. Либо используем полностью интегрированные приборы, которые будут замаскированы под цвет и фактуру стены или гарнитура.

ПОДБОР ТЕКСТИЛЯ

Каждая женщина знает, уют создает ткань в интерьере. На кухне уместные текстильные элементы — это шторы, тюль, скатерти, даже комплекты из фартука, полотенца и прихватки. Но как правильно выбрать текстиль?

При выборе занавесок обратите внимание на сочетаемость текстуры и цвета ткани с оттенком стен и мебели. А шторы могут поддержать другие цветовые акценты или части кухонного гарнитура.

Не стоит отказываться от скатертей, ведь мы, как дизайнеры, часто используем эту деталь как неотъемлемую часть интерьера обеденной группы.

Если вы только в начале пути и можете позволить себе использование натуральных материалов в отделке, мы рекомендуем отдать предпочтение именно им. Мрамор, штукатурка и многое другое — это тренд современности. Такая кухня в некотором деревенском образе прекрасно заиграет в сочетании с льняными принадлежностями. Если ваша кухня выполнена в классике, тогда выбираем хлопок. А вот модный хай-тек текстиля не приемлет.

Стол и стулья можно защитить и одновременно украсить чехлами. Этот прием повсеместно используется в европейских интерьерах, и вошел в моду нашей страны совсем недавно. Но помните, в использовании тканей важно соблюдать меру.

ЗЕЛЕНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

Растения — никогда не выходят из моды. Они красивы и экологичны. Время меняет лишь форму использования их в доме.

К сожалению, цветы в горшках на окне не сделают интерьер современным, а вот озеленение стены или вертикальное озеленение — идеальный инструмент применения любимых спатифиллумов. Сейчас доступно множество технических новинок, поддерживающих жизнь растений по заданной программе.

Кстати, в интерьере применим даже мох и пряные травы, что пригодны к употреблению в блюдах. Так что высаживание ароматных сьедобных трав в лаконичных емкостях доставит вам не только удовольствие от творчества и рукотворной красоты, но пригодиться в кулинарии. Если вы все же тяготеете в глиняным горшкам и любимым фиалкам, то соблюдая баланс, выбрав зону декорирования, можно привнести настроение в сдержанный интерьер.

Баланс — вот ключевое слово и он же секрет успеха идеальной кухни.

Вероника Ковалева - архитектор ArtBaza design studio