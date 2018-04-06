Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

Желая увеличить полезную площадь, архитекторы нередко "экономят" на ванной комнате, от чего впоследствии страдают владельцы жилья. Есть как минимум три способа, как исправить это “недоразумение”.
Ванная комната, - пожалуй, площади именного этого помещения почти всегда мало. Сложно найти владельца недвижимости, который не захотел бы увеличить ее площадь хотя бы на пару "квадратов". Но есть хорошие новости – добиться этого вполне реально. Ведущий дизайнер студии Home Inside Екатерина Коломейцева подготовила несколько советов, как правильно спланировать устройство ванны и санузла, чтобы даже в условиях небольшой площади не чувствовать себя стесненно.
Есть несколько правил, которых необходимо придерживаться при перепланировке в части санузлов.
- Увеличивать "мокрую" зону можно только за счет нежилых помещений - коридор, кладовка. Исключение составляют квартиры на первом этаже или на втором, при условии, что первый нежилой.
- Вносимые изменения требуют согласования.
- На всей площади новой ванной необходимо выполнить гидроизоляцию.
- Запрещено сносить короба вентиляции.
- Запрещено перекрывать доступ к стоякам или сносить их.
- Запрещено штробить или демонтировать несущие стены.
- И так, когда же можно добавить такие необходимые квадратные метры?
Вариант первый - объединяем санузлы. Наверное, это самый простой способ. Главное убедится, что вариант объединенного санузла подойдет вашей семье. Плюсы очевидны. На выходе получается более просторное помещение, в котором можно разместить душевую, стиральную машину, унитаз и раковину.
Однако у такой идеи есть и минусы – объединяя санузел с ванной, объективно, дополнительной площади к помещению не прибавляется.
Вариант второй – увеличиваем площадь ванной частично за счет коридора.
В некоторых сериях домов довольно небольшие ванные, но широкий коридор. Благодаря этому можно увеличить размер санузла, но нужно учесть, что ширина коридора не должна быть меньше 1 метра, если он ведет в жилые комнаты, или 85 см, если в не жилые! Иногда, лишь немного расширив ванную, уже можно поставить раковину достаточного размера, стиральную машину, шкаф или корзину для белья.
Вариант третий - полностью присоединяем коридор к ванной, проход на кухню из комнаты.
Этот вариант возможен в некоторых панельных домах, где на кухню уже запланированы два проема – из коридора и из комнаты. Возводим перегородку между кухней и коридором, ванную и коридор объединяем. Если два санузла располагались рядом, то, скорее всего, их придется объединить. Зато мы получим большую ванную, площадью 6-8м2. И здесь уже можно развернуться – уместить ванную, унитаз, стиральную и сушильную машины, раковину.
В некоторых кирпичных или монолитных домах такой вариант тоже осуществим, т.к. там, в отличие от “панелек”, часто нет несущих стен между коридором и комнатой.
И еще, вход в санузел должен осуществляться из нежилого помещения. Делать вход в туалет из кухни или жилой комнаты запрещено по эпидемиологическим нормам. Однако, при некоторых условиях, можно сделать вход в санузел из спальни, если санузел дополнительный.
Так что, какой бы вариант увеличения площади ванной вы бы не выбрали, помните о правилах переустройства, учитывайте прокладку канализационных труб и подвода воды к приборам, габаритные размеры и расстояния между ними и вы сможете получить действительно удобную и функциональную ванную комнату. Ну а если у вас возникли вопросы – вы всегда можете обратиться к специалистам, которые смогут помочь Вам решить их наилучшим образом.
Екатерина Коломейцева – ведущий дизайнер и основатель студии Home Inside.