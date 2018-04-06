Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

Желая увеличить полезную площадь, архитекторы нередко "экономят" на ванной комнате, от чего впоследствии страдают владельцы жилья. Есть как минимум три способа, как исправить это “недоразумение”.

Ванная комната, - пожалуй, площади именного этого помещения почти всегда мало. Сложно найти владельца недвижимости, который не захотел бы увеличить ее площадь хотя бы на пару "квадратов". Но есть хорошие новости – добиться этого вполне реально. Ведущий дизайнер студии Home Inside Екатерина Коломейцева подготовила несколько советов, как правильно спланировать устройство ванны и санузла, чтобы даже в условиях небольшой площади не чувствовать себя стесненно.

Есть несколько правил, которых необходимо придерживаться при перепланировке в части санузлов.

Увеличивать "мокрую" зону можно только за счет нежилых помещений - коридор, кладовка. Исключение составляют квартиры на первом этаже или на втором, при условии, что первый нежилой. Вносимые изменения требуют согласования. На всей площади новой ванной необходимо выполнить гидроизоляцию. Запрещено сносить короба вентиляции. Запрещено перекрывать доступ к стоякам или сносить их. Запрещено штробить или демонтировать несущие стены. И так, когда же можно добавить такие необходимые квадратные метры?

Вариант первый - объединяем санузлы. Наверное, это самый простой способ. Главное убедится, что вариант объединенного санузла подойдет вашей семье. Плюсы очевидны. На выходе получается более просторное помещение, в котором можно разместить душевую, стиральную машину, унитаз и раковину.

Однако у такой идеи есть и минусы – объединяя санузел с ванной, объективно, дополнительной площади к помещению не прибавляется.

Вариант второй – увеличиваем площадь ванной частично за счет коридора.

В некоторых сериях домов довольно небольшие ванные, но широкий коридор. Благодаря этому можно увеличить размер санузла, но нужно учесть, что ширина коридора не должна быть меньше 1 метра, если он ведет в жилые комнаты, или 85 см, если в не жилые! Иногда, лишь немного расширив ванную, уже можно поставить раковину достаточного размера, стиральную машину, шкаф или корзину для белья.

Вариант третий - полностью присоединяем коридор к ванной, проход на кухню из комнаты.

Этот вариант возможен в некоторых панельных домах, где на кухню уже запланированы два проема – из коридора и из комнаты. Возводим перегородку между кухней и коридором, ванную и коридор объединяем. Если два санузла располагались рядом, то, скорее всего, их придется объединить. Зато мы получим большую ванную, площадью 6-8м2. И здесь уже можно развернуться – уместить ванную, унитаз, стиральную и сушильную машины, раковину.

В некоторых кирпичных или монолитных домах такой вариант тоже осуществим, т.к. там, в отличие от “панелек”, часто нет несущих стен между коридором и комнатой.

И еще, вход в санузел должен осуществляться из нежилого помещения. Делать вход в туалет из кухни или жилой комнаты запрещено по эпидемиологическим нормам. Однако, при некоторых условиях, можно сделать вход в санузел из спальни, если санузел дополнительный.

Так что, какой бы вариант увеличения площади ванной вы бы не выбрали, помните о правилах переустройства, учитывайте прокладку канализационных труб и подвода воды к приборам, габаритные размеры и расстояния между ними и вы сможете получить действительно удобную и функциональную ванную комнату. Ну а если у вас возникли вопросы – вы всегда можете обратиться к специалистам, которые смогут помочь Вам решить их наилучшим образом.

Екатерина Коломейцева – ведущий дизайнер и основатель студии Home Inside.