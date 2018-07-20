Кухня-гостиная: как правильно объединить эти зоны

За последние несколько лет в дизайне интерьера решение объединить кухню, гостиную и столовую является одним из наиболее популярных. И это не просто так. Именно в этих зонах происходит вся активность в квартире или доме, здесь хозяева и гости проводят больше всего времени: просмотр телевизора, приготовление еды, завтраки, обеды и ужины — все это происходит практически одновременно. Потому вопрос о правильном, с точки зрения дизайна и логики, объединении стоит довольно остро.

Соединить кухню с гостиной — это выгодный вариант, который позволяет хозяевам включиться в несколько процессов одновременно.

Для тех, кто чаще ест в ресторанах, а дома готовит изредка, вместо кухни с гостиной лучше объединить гостиную и столовую, чтобы одновременно и кушать, и смотреть телевизор, и следить за тем, как играют дети.

Статья пригодится тем, кто покупает квартиру или дом, и задумывается об объединении кухни, гостиной и столовой.

Особенности планировки для объединения кухни с гостиной

Прежде, чем приобрести апартаменты, обратите внимание на планировку: есть более удачные варианты для объединения этих зон, есть те, в которых такое решение не получится. Как с этим разобраться? Посмотрите на расположение мокрых зон и кухни по плану БТИ.

Где должны находиться эти зоны?

Считается, что в идеале кухня, гостиная и столовая должны размещаться у входа. Таким образом, попадая в апартаменты, гости заходят в публичные зоны, а не в личные (спальню, детскую и т.д).

Однако, если по плану кухня все-таки находится подальше от входа, это не критично. Всегда можно объединить гостиную с коридором и не ставить между ними дверь. Таким образом, гости тоже само собой попадают в общественную зону.

На что обратить внимание при объединении кухни и столовой с гостиной

Есть определенные нормы, которым нужно следовать при объединении этих зон.

Газовый стояк. Правила безопасности требуют, чтобы между кухней и комнатой была перегородка. Однако тут есть такой нюанс, что это перегородка может быть стеклянной и раздвижной. Важно, чтобы в любой момент она могла задвигаться, отделяя кухню от комнаты.

Несущие стены также становятся преградой для объединения гостиной и кухни. При наличии в проекте квартиры несущих стен, помните, что снести их нельзя, а вот сделать проем — можно.

Расположение кухни. Место нахождения кухни определяет план БТИ. Помните, что увеличить кухню, захватив часть жилой комнаты, нельзя, но вот объединить эти два помещения никто не запрещает.

Законом не запрещен также перенос кухни в коридор и увеличение за его счет.

Как зонировать кухню, гостиную и столовую

Следующим шагом после определения, что соединить кухню и гостиную все-таки возможно, встает вопрос логического зонирования. Для начала важно поделить помещение на несколько зон с функциональным центром в каждой. Например, на кухне центром будет рабочая поверхность, где готовят еду. Отталкиваясь от этого, следует размещать холодильник, посудомоечную машину и другую технику. Если хозяева вместе с приготовлением еды смотрят телевизор, можно продумать решение с островом.

Планируя столовую, продумайте процессы, которые будут в ней происходить. Имеется в виду не величина стола и количество людей, а расположение стола и остальных предметов. Нужно сделать так, чтобы гостям было удобно садиться и вставать из-за стола, передвигаться без утеснения.

В гостиной центром чаще всего становиться телевизор или камин. Определив его местонахождение, подстраиваются другие предметы мебели.





Что делать с запахами из кухни

При объединении гостиной и кухни, возникает вопрос: возможно ли сделать так, чтобы запахи при приготовлении еды не проникали в гостиную. В этом деле поможет хорошая вытяжка. Если между кухней и гостиной есть дверь или перегородка, тогда вытяжка будет справляться с запахами еще быстрее.

Напольное покрытие

Объединяя гостиную, столовую и кухню, важно подобрать такое покрытие, чтобы, с одной стороны, оно было практичным, с другой — хорошо смотрелось в интерьере. Кухня — это место, где может и вода расплескаться, и труба прорваться, и еда упасть, потому здесь напольное покрытие должно быть легко очищаемым, не деформироваться и не впитывать воду.

Под эти критерии подходит влагостойкий ламинат, а также паркетная и инженерная доска. Однако не забывайте, что два последних варианта меняют форму под воздействием температур и впитывают пятна от жидкостей. Но это не страшно, ведь от них можно избавиться через реставрацию части доски.

Совет: доску лучше приклеивать, вместо того чтобы укладывать плавающим способом — так она не деформируется при перепадах влаги.

Мы советуем для пола в гостиной и кухне использовать комбинированную отделку. Например, на кухне это может быть керамогранит, плитка, а в гостиной и столовой — паркетная доска. Нет необходимости зонировать кухню полностью, можно отделить только мокрую и рабочую зоны.

При выборе покрытия стен, обратите внимание на моющиеся краски, которые легко очищаются от пятен.

Как видим, объединить кухню, гостиную и столовую можно, даже если это не продумано проектом (хотя, в таком случае, это сделать сложнее). Главное правило: соответствовать нормам закона и продумать композиционные центры, чтобы было не только правильно, но и удобно. Чем больше площадь, тем больше хочется заставить помещение мебелью и техникой но помните, что комфорт превыше всего.