Кухня мечты - не идем на поводу у дизайнера, разбираемся самостоятельно!

Проектирование кухни – это всегда выбор между дизайном и практичностью. И единственно правильного ответа на вопрос – кто из них должен победить – не существует.

Кухня – самое функциональное помещение в любом доме. Это значит, что его проектирование, заказ и монтаж требуют самого пристального внимания хозяина квартиры. Именно к этой комнате чаще всего возникают нарекания: владельцы жилья жалуются, что им продали нефункциональную модель или навязали неудобную технику.

Все дело в том, что при проектировании кухни происходит острое столкновение функциональности и эстетики, эргономичности и декоративности. Если говорить просто – красоты с одной стороны, а удобства – с другой. И золотой середины здесь не существует.

Каждый выбирает по себе: кому-то важнее внешний вид, а кому-то практичность. В такой ситуации руководитель дизайн-бюро "Порядок Вещей" Иванова Екатерина рекомендует, чтобы не возникало нареканий и жалоб, ориентироваться только на собственные предпочтения.

Материал для кухонной мебели.

Дорогие материалы - не значит практичные. На самом деле часто самые дорогие материалы кухонных фасадов бывают самыми непрактичными. А самые простые и недорогие могут служить годами. Например, очень актуальный, с точки зрения дизайна, шпон дерева делает кухонные фасады особенно привлекательными, красивыми, но это одно из самых дорогих покрытий и при этом самое не практичное. На шпоне будут видны следы от пальцев и царапины. Другое дело - глянцевая эмаль, или самая обычная пленка мдф - материалы гораздо более дешевые и при этом, гораздо более практичные. Каждый решает для себя, что важнее: следование моде, внешний вид композиции, или практичность.

Цвет кухни и столешницы.

Есть распространенное мнение, что светлый цвет более маркий. С кухнями дело обстоит иначе. Самые непрактичные цвета - темные и однотонные: черный, коричневый, синий и т.д. А белая глянцевая кухня не доставит вам совершенно никаких проблем.

Что касается столешницы - то тут самое главное правило - она не должна быть однотонной. Иначе - будут видны мелкие царапины. При этом, на темных цветах они будет видны лучше, чем на светлых. А уж на глянцевой столешнице темного цвета будет видно столько всего, что вы просто придете в ужас. Идеальная столешница – не однотонная по рисунку, среднего тона. Материал из которого она сделана при этом совершенно не важен. Мне встречались заказчики, которые решились на супер-непрактичную темную столешницу, несмотря на все уговоры и предостережения. А все потому, что для них на первом месте был внешний вид кухонной композиции, а вопрос с практичностью они готовы были решать разными способами - лишь бы не пострадал дизайн. Опять же, каждый взвешивает и выбирает сам.

Конструкция кухни - с декором, или без.

Кому-то важна безукоризненная симметрия кухонных фасадов, а кому-то максимальная практичность. Очень часто дизайнеры в салонах кухонь стараются, чтобы угодить самым взыскательным заказчикам, сделать расстановку кухонных шкафов максимально симметричной, правильной с точки зрения общей композиции - при этом часто теряется функциональность. Всевозможные декоративные элементы, или повторяющиеся для симметрии бутылочницы, иногда просто занимают полезное пространство, не принося никакой пользы. Но они делают вид кухни завершенным, соответствующим выбранному стилю.

Модные тенденции в дизайне.

Кому-то важно быть на пике моды, быть в тренде. А кто-то стремиться сделать кухню на долгие годы. Ведь все самое модное со временем превратиться в ультра - немодное. Между тем, спокойные модели в традиционных стилях не выходят моды десятилетиями.

Кухонная техника и аксессуары.

Яркий пример того, как та же борьба функциональности и дизайна влияет на выбор техники – кухонная вытяжка. Очень неоднозначный элемент кухни. Во первых, если вытяжка не подключена к вентиляционной шахте, а работает на фильтре и просто перегоняет воздух, то в ней вообще нет особого смысла. И даже если она подключена - подсчитайте на пальцах, сколько раз ее включали в последнем году: три, пять, десять раз? Очень редко встречаются люди, активно пользующиеся принудительной вытяжкой. А ведь ради этих, пусть даже десяти раз в год, часто покупают ультра-модные, дорогие, очень непрактичные модели. Наклонные стекла, интегрированные экраны и т.д. требуют постоянной и тщательной уборки. Куда более практичной станет незаметная, самая простая вытяжка, встроенная в верхние шкафы. Но и здесь мы опять должны выбирать между функциональностью и декором.

Другой пример - кухонные ручки. Они могут быть интегрированными, встроенными, накладными, декоративными. Интегрированные ручки для современных минималистичных моделей подходят идеально! Но они могут быть не так удобны и практичны, как обычные накладные ручки, потому что при открывании фасада придется схватиться рукой прямо за кухонную поверхность – однозначно, будут оставаться следы от пальцев. Все тоже самое касается разных аксессуаров и новшеств. Иногда они выглядят очень интересно, но подумайте об обратной стороне медали, расспросите подробнее менеджера об их недостатках.

Екатерина Иванова – руководитель дизайн-бюро "Порядок Вещей"