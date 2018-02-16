Мощная люстра или точечные лампы: как организовать освещение в квартире

Зачастую освещение воспринимается как элемент декорирования. Но важность правильной организации освещения нельзя недооценивать – этот фактор влияет не только на психологическую атмосферу в комнате, но и на функциональность помещения.

Продумывая дизайн в квартире, в основном люди задумываются о функциональности, эстетике и качестве материалов и мебели. А вот про свет, количество лампочек, мощность и температуру света думают в основном на финальной стадии ремонта, при непосредственной покупке. А между прочим освещенность влияет на нашу работоспособность, отдых, сон, аппетит и психоэмоциональное состояние в целом!

Можно найти санитарные стандарты, где больше чем на 100 страниц расписаны требования к организации освещения в жилых помещениях, но вряд ли неподготовленный человек сможет в них что-то понять.

К счастью, дизайнер студии "25 этаж" Ольга Чайникова подготовила несколько советов, как правильно организовать освещение в разных комнатах своей квартиры.

Освещение в любом жилом помещении можно разделить несколько групп:

Основной свет: обычно люстра или несколько светильников, основной центральный свет (витраж, световые панели и т.п.) для равномерного полноценного освещения, которое должно охватывать все помещение.

Дополнительное функциональное освещение : это может быть настенные светильники в виде бра (над кроватью или диваном), напольные светильники – торшеры, придающие фоновый свет. Сюда также относится освещение рабочей зоны письменного и кухонного стола, освещение для зоны чтения, туалетного столика, зеркала, для детской кроватки и т.п.

Акцентный свет: это подсветка картин, декоративные светильники, диодное фоновое освещение, настенное освещение пола, подсветка в плинтусах, нишах. Такое освещение является маломощным и дает слабый свет, который предназначен в основном для создания определенной атмосферы и несет декоративную функцию.

Температура света

Цветовая температура – это цвет свечения осветительного оборудования. Часто в магазине при выборе света можно видеть только обозначения теплый, холодный или нейтральный. Но при этом не указаны количественные характеристики и важно понимать, что разные производители могут использовать разную температуру и обращать на это внимание при подборе разного освещения.

Источники освещения и цветовая температура:

1500—2000 К — свет пламени свечи;

3400 К — солнце у горизонта;

3500 К — люминесцентная лампа белого света;

4000 К — люминесцентная лампа холодного белого света;

4300—4500 К — утреннее солнце и солнце в обеденное время;

5000 К — солнце в полдень;

5500—5600 К — фотовспышка;

6200 К — близкий к дневному свету;

7500—8500 К — сумерки;

15 000 К — ясное голубое небо в зимнюю пору;

При выборе светодиодного освещения есть несколько стандартных цветовых температур, на которые стоит ориентироваться.

Светодиодные лампы выпускаются обычно температурой 3000К, 4000К, 4500К и 5000К.

Первая, 3000К – это теплый свет, ближе к желтоватому и старым лампам накаливания.

Все показатели выше можно отнести к холодному свету, 4000K часто называют "нейтральным". В любом случае при выборе освещения нужно опираться не на таблицы, а на свои субъективные ощущения, потому как температура светильника, как и цвет – дело вкуса!

Рабочая зона и кабинет

Для офисных помещений, кабинетов в квартире и подсветке рабочих зон комфортно использовать именно "холодный" свет, с показателем 5000к. Также считается, что холодный свет будет придавать бодрости, что необходимо для рабочего настроя. Помимо температуры света, в рабочей зоне важно правильно распределить освещение, свет должен быть равномерным и рассеянным, тени сведены к минимуму, светильники должны располагаться на комфортной высоте – не слишком низко и не слишком высоко.

Гостиная

Гостиная – основная комната, обычно именно с нее начинается разработка дизайн-проекта. В отличие от таких функционально понятных и однозначных помещений как кабинет, детская и ванная, гостиная для каждого очень индивидуальна по функциональности и использованию. Это может быть и кухня- гостиная, гостиная – гостевая, гостиная на перспективу детская, гостиная – кабинет и многое другое). В целом – это многофункциональная комната, поэтому здесь крайне важно предусмотреть несколько сценариев освещения на все случаи и потребности всех членов семьи.

Здесь можно использовать "теплый" свет, который будет задавать настроение уюта. Если в гостиной предусматривается рабочая зона, то ее для нее лучше выбрать как минимум нейтральный свет.

Обычно в гостиной выделяется основной свет – люстры, потолочные светильники. Дополнительный свет по зонам (точечное освещение по периметру или отдельной зоны), настенные светильники, подвесные и декоративная подсветка. Не бойтесь экспериментировать со светом, тем более если гостиная большой площади. Главное – предусмотреть отдельные выключатели на каждый сценарий для комфортного использования.

Столовая и кухня

Освещение для рабочей зоны, как и освещение кабинета, с одной стороны должно быть яркое и "холодное". Света должно быть достаточно, особенно если вы часто готовите. Однако с другой стороны, это кухня, где должно быть уютно собираться всей семьей, беседовать, а может даже и встречать гостей, если комната совмещена с гостиной или столовой зоной. Должно быть комфортно, душевно и «тепло», иначе просто не будет аппетита! Поэтому для кухни стоит выбирать нейтральный свет. То же касается и цветовой палитры в целом, для комфортного восприятия психологи и дизайнеры рекомендуют оформлять кухню в теплых, приятных тонах.

Обычно распределение света по кухни разделено на зоны: подсветка рабочей зоны (над / под шкафчиками), подсветка стола и декоративное освещение. Основным элементом в дизайне столовой служит правильно подобранная люстра над столом. Если же площадь комнаты не позволяет выделить стол в отдельную зону или вы вынуждены его часто переставлять, тогда лучше использовать потолочное освещение.

Спальня

Спальня – это место, где важно расслабиться, поэтому правильнее здесь даже отказаться от телевизора и не делать рабочую зону. Здесь важно также выделить несколько сценариев освещения и лучше использовать теплый свет. Часто дизайнеры используют основной свет (люстру, точечное освещение) и свет для декоративного оформления в зоне кровати. Это могут быть настольные светильники, настенные бра, подсветка в изголовье и другие приемы, которые служат фоновым приглушенным освещением. Если вы из тех, кто любит почитать перед сном, есть специальные маленькие настенные светильники для чтения, почти незаметные, но очень удобные. Также помните, что необходимо предусмотреть отдельное освещение для зеркала и туалетного столика, т.к. общего света будет недостаточно.

Детская комната

Особо внимание нужно уделить при выборе освещения в детскую. Помимо функциональности и красоты освещение в детской должно быть безопасным. Лучше использовать точечное освещение и потолочные люстры, до которых ребенок не доберется и не сможет достать/ разбить и повредиться. Также лучше отдать предпочтение не стеклу, а стеклопластику, пластику. В комнате для малышей можно использовать маломощные светильники, на случай, если дети доберутся до электрики.

Освещение в детской стоит разделить на несколько сценариев: основной потолочный свет (люстра или точечное освещение), настенный светильник для чтения и фонового света и освещение в рабочей зоне. Можно также добавить декоративное освещение, если оно предусмотрено дизайном (звездное небо, подсветки ниш, акцентов). При этом лучше отказаться от разноцветных световых эффектов, которые портят глаза и плохо влияют на психику.

Ольга Чайникова - дизайнер студии "25 этаж"