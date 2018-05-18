ГлавнаяДизайн"Выжить в пустоте": рецепт интерьера в стиле "скандинавский минимализм"

"Выжить в пустоте": рецепт интерьера в стиле "скандинавский минимализм"

18 мая 2018 г. 676

Скандинавский минимализм – это не только подход к выбору и установке мебели, но и полноценная философия того, как в принципе должно быть организовано жилое пространство.

Скандинавский минимализм – пожалуй, один из самых известных современных дизайнерских стилей. Он привлекает многих своей простотой и лаконичностью. При этом, будет ошибочным приравнивать минимализм только к подходу к выбору и установке мебели. Настоящий скандинавский минимализм – это полноценная идея того, как организовать жилое пространство вокруг себя.

Специально для тех, кто хочется избавиться от всего лишнего и организовать окружающее пространство максимально продуктивно, руководитель дизайн-бюро "Порядок Вещей" Екатерина  Иванова подготовила семь простых советов, как можно этого добиться.

 

  1. Красим стены! В белый, или любой холодный светлый цвет – жемчужный, пепельный, рассветный сиреневый, цвет розового бутона, цвет льда, цвет росы и мокрых листьев….просто придумайте свой романтичный цвет из мира живой природы и пол дела сделано!

 

  1. Покрытие для пола выбираем на ощупь! Приходим в магазин плитки, или паркетной доски, или ламината, или коврового покрытия … разуваемся… и отважно ступаем на образец! Поверхность должна напоминать сланцевый камень, речную гальку, деревянный настил, на худой конец мох, или траву! А если серьезно: тактильный комфорт – это часть эко – философии в интерьерах. И, чтобы в торжественной пустоте квартиры, или дома, вы не почувствовали себя одиноким сотрудником пустующего офиса, нужно сделать максимум для одушевления этой пустоты. Самый верный способ – выбирать мягкие, или приятные на ощупь текстуры. Конечно, натуральные материалы – это идеальный способ принести тепло, но не всегда самый бюджетный. Ламинат, брашированный под дубовую доску, или плюшевый синтетический ковер, вполне заменят дорогостоящие аналоги. 

  1. Встраиваем все, что только можно! Кухня, системы хранения в прихожей и в спальне, гардеробы, бачки от унитазов, бойлеры и бары, детские игрушки и рабочее место должны быть убраны с глаз долой. Основная задача – оставить на виду как можно меньше мебели. Есть простой способ сделать кухонный гарнитур интегрированным в стену – уже после монтажа мебели, нужно опустить между потолком и верхними кухонными шкафами гипсокартоновый короб, имитирующий стену (либо вставить «в распор» гипсокартоновый лист) …тогда весь гарнитур окажется утопленным в нишу. 

 

  1. Оставшуюся на поверхности мебель тщательно выбираем – это все, чему будет радоваться глаз наблюдателя. Отдельно-стоящие предметы, такие как диван, стол и стулья, кровать, журнальный столик должны быть просто идеальными по форме и по цвету. Представьте, что вы рисуете абстрактную картину, и, вот уже готов нейтральный однотонный фон, осталось наложить более интенсивные, или более яркие хаотичные мазки: красной дугой упадет на лист диван, несколько черных мазков обозначат столовую, еще немного нюансов и картина готова. Главное – это равновесие цветовых пятен, гармония мазков.

 

  1. Штор нет! Вешаем на окна рулонные жалюзи, или … рулонные жалюзи.

 

  1. Следим за формой. Форма любой составляющей интерьера должна быть лаконичной: простой, понятной, красивой. Поэтому любой намек на вензель, или чрезмерное украшательство нужно игнорировать еще в магазине. И модный нынче фьюжн (смешение стилей) здесь не поможет. Минимализм не терпит чужеродных декоративных вмешательств.

 

  1. Далее, просто живем в радостном, насыщенном воздухом пространстве и постепенно, любовно обставляем его всякими незамысловатыми вещицами, желательно привезенными из Рейкьявика, или Мурманска. Через какое-то время вы будете счастливы размышлять о важном под «лампочкой Ильича», и укрываться шерстяным пледом, разместившись по средине одинокого дивана, стоящего по средине одинокой, но очень стильной, пронзительно-светлой, комнаты.

Екатерина  Иванова – руководитель дизайн-бюро "Порядок Вещей"

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
18 мая 2018 г. 140
От иностранцев до москвичей: кто снимает комнаты в коммуналках 140
18 мая 2018 г. 676
"Выжить в пустоте": рецепт интерьера в стиле "скандинавский минимализм... 676
18 мая 2018 г. 286
Год рекордов: ипотека больше не дешевеет 286
18 мая 2018 г. 460
Средняя скидка на подмосковную вторичку составила 7% 460
18 мая 2018 г. 776
5 "ЖК-старожилов", квартиры в которых не могут продать больше 5 лет 776
18 мая 2018 г. 1263
Новым министром строительства стал Владимир Якушев 1263
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.