"Выжить в пустоте": рецепт интерьера в стиле "скандинавский минимализм"

Скандинавский минимализм – это не только подход к выбору и установке мебели, но и полноценная философия того, как в принципе должно быть организовано жилое пространство.
Скандинавский минимализм – пожалуй, один из самых известных современных дизайнерских стилей. Он привлекает многих своей простотой и лаконичностью. При этом, будет ошибочным приравнивать минимализм только к подходу к выбору и установке мебели. Настоящий скандинавский минимализм – это полноценная идея того, как организовать жилое пространство вокруг себя.
Специально для тех, кто хочется избавиться от всего лишнего и организовать окружающее пространство максимально продуктивно, руководитель дизайн-бюро "Порядок Вещей" Екатерина Иванова подготовила семь простых советов, как можно этого добиться.
- Красим стены! В белый, или любой холодный светлый цвет – жемчужный, пепельный, рассветный сиреневый, цвет розового бутона, цвет льда, цвет росы и мокрых листьев….просто придумайте свой романтичный цвет из мира живой природы и пол дела сделано!
- Покрытие для пола выбираем на ощупь! Приходим в магазин плитки, или паркетной доски, или ламината, или коврового покрытия … разуваемся… и отважно ступаем на образец! Поверхность должна напоминать сланцевый камень, речную гальку, деревянный настил, на худой конец мох, или траву! А если серьезно: тактильный комфорт – это часть эко – философии в интерьерах. И, чтобы в торжественной пустоте квартиры, или дома, вы не почувствовали себя одиноким сотрудником пустующего офиса, нужно сделать максимум для одушевления этой пустоты. Самый верный способ – выбирать мягкие, или приятные на ощупь текстуры. Конечно, натуральные материалы – это идеальный способ принести тепло, но не всегда самый бюджетный. Ламинат, брашированный под дубовую доску, или плюшевый синтетический ковер, вполне заменят дорогостоящие аналоги.
- Встраиваем все, что только можно! Кухня, системы хранения в прихожей и в спальне, гардеробы, бачки от унитазов, бойлеры и бары, детские игрушки и рабочее место должны быть убраны с глаз долой. Основная задача – оставить на виду как можно меньше мебели. Есть простой способ сделать кухонный гарнитур интегрированным в стену – уже после монтажа мебели, нужно опустить между потолком и верхними кухонными шкафами гипсокартоновый короб, имитирующий стену (либо вставить «в распор» гипсокартоновый лист) …тогда весь гарнитур окажется утопленным в нишу.
- Оставшуюся на поверхности мебель тщательно выбираем – это все, чему будет радоваться глаз наблюдателя. Отдельно-стоящие предметы, такие как диван, стол и стулья, кровать, журнальный столик должны быть просто идеальными по форме и по цвету. Представьте, что вы рисуете абстрактную картину, и, вот уже готов нейтральный однотонный фон, осталось наложить более интенсивные, или более яркие хаотичные мазки: красной дугой упадет на лист диван, несколько черных мазков обозначат столовую, еще немного нюансов и картина готова. Главное – это равновесие цветовых пятен, гармония мазков.
- Штор нет! Вешаем на окна рулонные жалюзи, или … рулонные жалюзи.
- Следим за формой. Форма любой составляющей интерьера должна быть лаконичной: простой, понятной, красивой. Поэтому любой намек на вензель, или чрезмерное украшательство нужно игнорировать еще в магазине. И модный нынче фьюжн (смешение стилей) здесь не поможет. Минимализм не терпит чужеродных декоративных вмешательств.
- Далее, просто живем в радостном, насыщенном воздухом пространстве и постепенно, любовно обставляем его всякими незамысловатыми вещицами, желательно привезенными из Рейкьявика, или Мурманска. Через какое-то время вы будете счастливы размышлять о важном под «лампочкой Ильича», и укрываться шерстяным пледом, разместившись по средине одинокого дивана, стоящего по средине одинокой, но очень стильной, пронзительно-светлой, комнаты.
Екатерина Иванова – руководитель дизайн-бюро "Порядок Вещей"
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