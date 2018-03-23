Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним животным

Домашние питомцы уже давно стали неотъемлемой частью жизни для миллионов семей. Чтобы проживание в квартире было комфортным и для них и для владельцев жилья стоит изначально спланировать интерьер с учетом будущего "соседства".

Домашние животные уже давно стали полноценными членами множества семей. Для комфортного проживания людей и животных на одной территории важно создать для любимца удобное пространство. Для этого при подготовке технического задания по планированию интерьера нужно изначально рассказать дизайнеру, какое именно это животное, описать его размеры и другие нюансы жизни питомца. Если же вы разрабатываете интерьер самостоятельно, то на стадии планирования помещений стоит учитывать расположение зон животного и все повседневные моменты из его жизни.

Как правильно и оптимально поделить пространство квартиры со своим четвероногим или пернатым другом? Несколько советов на эту тему подготовил дизайнер интерьера и соруководитель студии Geometrium Павел Герасимов.





ВЫБОР ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

При наличии в квартире домашнего животного необходимо учитывать, какие именно отделочные материалы будут использоваться в будущем интерьере.

Например, в качестве напольного покрытия лучше не использовать ковролин, так как это усложнит процесс влажной уборки. Лучше выбирать такое покрытие, в котором не будет задерживаться пыль и шерсть. Это может быть керамогранит, плитка, ламинат или паркетная доска. Плюсом первых трех вариантов является их износостойкость, но паркетная доска выигрывает за счет своей эстетической составляющей – это натуральный материал, который очень приятен тактильно и визуально. Но не забывайте, что паркет может хорошо впитывать запахи и подвергается повреждениям от когтей. То есть, если вы все-таки решились на напольное покрытие паркетной доской, то помните о своевременной обработке когтей животного.

Также нужно исключить ковры с высоким ворсом, особенно, если в квартире будут проживать маленькие дети. В таких коврах скапливается шерсть и грязь от животных, и вычистить ее оттуда довольно непросто.

В покрытии стен лучше не использовать рельефные обои, так как об мягкий рисунок кошки очень любят поточить свои коготки. Лучшим решением будет покраска стен, использование керамогранита или плитки, потому что такие покрытия совсем не привлекательны для кошек.

Стоит предусмотреть в интерьере некий специальный мягкий уголок для кошек – когтеточку.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ДРУГА

Когда основные детали будущего интерьера уже определены, встает вопрос с подбором мебели. Основная проблема здесь – это порча покрытия мягкой мебели когтями животного. По этой причине сейчас на рынке большой выбор мебельных покрытий, напоминающих по своей структуре велюр. Например, флок – в нем нету волокон, поэтому кошачьим когтям будет попросту не за что зацепиться.

Также важно обращать внимание на выбор дверей, так как зачастую питомцы скребутся в закрытые двери. И чтобы покрытие дверей еще долго сохраняло свой первоначальный вид, нужно выбирать прочное покрытие, устойчивое к царапинам.

Помимо прочих моментов, существует также эстетически-функциональная проблема в содержании животных. К примеру, миски для кошек или собак часто мешаются под ногами, а в небольших пространствах существует риск перевернуть их. Для решения этой проблемы можно, например, приобрести кухонный шкаф, в который встроен ящик с мисками, который можно выдвинуть и убрать, когда это необходимо.

Также существует проблема с размещением лотка – имеет смысл его прятать, так как его расположение на виду портит общую эстетику интерьера. На этот случай существует также немалое количество решений. Можно предусмотреть отдельный угол для тумбочки с отверстием и лотком внутри, в который сможет залезать пушистый друг.

ИГРЫ, СОН И ГИГИЕНА

Обязательно стоит предусмотреть место для питомца, в котором он будет отдыхать и играть. Идеальным решением будет звукоизолировать зону игр любимца, чтобы не тревожить остальных членов семьи, соседей и особенно маленьких детей. Подумайте о том, что это пространство нужно выполнить самым практичным и износостойким материалом, так как в этой зоне будут происходить наиболее активные действия животного.

Организуйте зону для сна любимца: некая мягкая зона для комфортного отдыха кошечки или собаки. Для первых можно установить полочки или домики. Такие зоны отдыха и их габариты также важно предусмотреть заранее, чтобы органично вписать их в интерьер.

Еще один крайне важный пункт в содержании животного дома – это гигиена. Помимо латка для питомца нужно заранее продумать место для его мытья. Особенно остро этот вопрос стоит перед владельцами собак, которые после ежедневных прогулок приносят домой приносить в квартиру массу грязи.

Конечно, можно решить проблему по старинке и помыть лапки любимцу в душевой, но, объективно, это не лучшая идея. В одном из наших проектов мы предусмотрели специальный поддон для мытья лап собаки. Плюс такого решения в том, что поддон можно применять также и для других хозяйственных действий: например, набирать воду при влажной уборке.

НИКАКОЙ МАГИИ: УБОРКА ИНТЕРЬЕРА С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ

Секрет практичной уборки квартиры с животными очень прост: важно следить и ухаживать за ними. Например, пушистое животное нужно регулярно вычесывать или стричь – таким образом, в интерьере не будет скоплений шерсти. А благодаря своевременной обработке когтей любимца, вы надолго сохраните первозданный вид покрытий в вашем интерьере.

Важно дрессировать животное и приучать его к правильному поведению в квартире. Это также продлит жизнь ваших отделочных материалов и мебельных покрытий.

Павел Герасимов - дизайнер интерьера и соруководитель мастерской Geometrium