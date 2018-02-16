4 идеи, как уменьшить плату за ЖКХ

ЖКХ – традиционно является головной болью для большого количества россиян. Очень часто высокая плата за различные услуги не соотносится с их низким качеством. Есть несколько способов, которые позволяют на законных основаниях уменьшить выплаты за услуги коммунальщиков.

Первый способ — получить субсидию на оплату ЖКХ. Важно помнить, что субсидия — это компенсация чрезмерных денежных трат по оплате квартиры. За получением субсидии может обраться каждый гражданин Российской Федерации — об этом недвусмысленно говорит статья 159 Жилищного кодекса.

Важно помнить, что в каждом регионе стоимость услуг ЖКХ утверждается ежегодно. Но если брать в качестве пример Москву, то семья с доходом 10 тысяч рублей на человека в месяц не должна платить за услуги ЖКХ более 10% от своего дохода. Если сумма получается большей, то можно обратиться с письменным заявлением либо в многофункциональный центр (МФЦ), либо в районный отдел социальной защиты.

Для подтверждения права на субсидию нужно будет предоставить следующие документы:

копии паспортов членов семьи;

справка о составе семьи;

копии документов на жилье;

справка из БТИ;

справки о родстве с каждым из членов семьи;

справка об отсутствии задолженности по услугам ЖКХ.

Важно помнить, что максимальный срок субсидии составляет полгода, а потом надо будет заново собирать и подавать все документы.

Второй способ — получить льготу на оплату ЖКХ. К льготникам можно отнести несколько категорий граждан. Это, прежде всего, инвалиды и родители детей инвалидов — им полагается скидка 50%. Далее идут сироты в возрасте до 18 лет и люди, которым уже более 80 лет, многодетные семьи, а также дети в возрасте до полутора лет — во всех четырех случаях льгота составит 30%. А вот если в многодетной семье более 10 детей, то льгота составит 50%.

Алгоритм действий такой же, как и в случае оформления субсидии. Надо обратиться с письменным заявлением в МФЦ или в районный отдел социальной защиты. Если будут представлены необходимы документы (паспорт, медицинское заключение об инвалидности, документы, доказывающие родство и т.д.), то отказать не имеют права.

Важно помнить, что льгота предоставляется только на каком-то одном основании. А если человек подпадает под несколько категорий льгот, то ему придется выбирать — к какой именно группе желает относиться.

Третий способ — экономить ресурсы. В этом случае речь идет о том, что надо подходить к расходованию благ цивилизации с умом. Например, если семья тратит немного воды, то просто необходимо поставить счетчики на воду. При разумном расходовании это позволит сэкономить минимум тысячу рублей. Ведь при наличии в квартире водосчетчиков никто не сможет прислать квитанцию, где потребление воды рассчитано, исходя из средних показателей по многоквартирному дому.

А еще можно пользоваться энергосберегающими лампочками. Они хоть и стоят дороже обычных на 30-40%, но служат в три-четыре раза дольше.

Четвертый способ — отказаться от ненужных услуг. Для этого надо внимательно присмотреться к платежке за квартиру. Наверняка там есть такая графа, как "радиоточка", вот только в квартирах уже мало кто ей пользуется. Вот и получается, что несуществующее радио обходится примерно в 400 рублей в год. Есть и такие, кто отказался от телевизора, но продолжают по привычке оплачивать антенну — а там получается более 60 рублей в год. Для того чтобы перестать платить по ненужным статьям, надо написать заявление в главное управление инженерной службы района, а затем вызвать мастера и отключить ненужные услуги.