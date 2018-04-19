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5 миллиардеров из списка Forbes, которые зарабатывают на недвижимости

19 апреля 2018 г. 815

Их пример доказывает, что девелоперская деятельность может принести очень хороший доход.

Несмотря на сложности в экономике, недвижимость по-прежнему является одним из самых привлекательных активов и отраслей, в которых можно хранить и приумножать капитал. Лучшим доказательством этому является тот факт, что в очередном рейтинге Forbes сразу у 24 миллиардеров есть активы в этом секторе. Как правило, они представлены проектами в области коммерческой недвижимости, но есть и такие предприниматели, для которых строительство – это основной бизнес.

"Вести.Недвижимость" проанализировали новый рейтинг миллиардеров и выбрали пять предпринимателей, значительная часть состояния которых связана со строительной отраслью и сектором недвижимости. 

Кто: Михаил Гуцериев

Место в рейтинге Forbes: №24

Состояние по оценке Forbes: 4,8 млрд долларов

Традиционно имя Михаила Гуцериева ассоциируется с нефтяной компанией "Русснефть", которая стала его первым крупным бизнесом и до сих пор составляет основу его состояния. В последние несколько лет предприниматель активно занимается диверсификацией бизнеса и инвестирует в самые разные сектора. Именно таким образом Михаил Гуцериев и его группа "Сафмар" стала одним из крупнейших московских рантье. Сейчас предпринимателю и его партнерам принадлежит ТЦ "Калейдоском", логистический комплекс "Северное Домодедово", отель "Марриотт гранд" и множество других активов в области недвижимости.  

Впрочем, сейчас, вероятно, основной интерес для предпринимателя представляет не этот сектор, а розничная торговля. Чуть более года назад он приобрел сети "Эльдорадо" и "М.Видео", а сейчас, по неофициальным данным, ведет переговоры о покупке новой сети – "Медиа Маркт".


Кто: Год Нисанов

Место в рейтинге Forbes: №37

Состояние по оценке Forbes: 3,3 млрд долларов

Год Нисанов – один из наименее публичных крупных предпринимателей. Зато ТРЦ "Европейский", знает вся Москва. Во многом, благодаря контролю над этим объектом компания бизнесмена и его партнеров – группа "Киевская площадь" – является №1 в рейтинге Forbes "Короли российской недвижимости".

Предприниматель вместе со своим партнером – Зарахом Илиевым (№ 36 в рейтинге) – комплекс в Зарядье на 148 номеров и 56 апартаментов активно вкладывается в гостиничный бизнес. "Киевская площадь" планирует поострить, а также в прошлом году выкупила у ГК "Альянс" спорткомплекс "Олимпийский".


Кто: Араз Агаларов

Место в рейтинге Forbes: №54

Состояние по оценке Forbes: 1,8 млрд долларов

Принадлежащая Агаларову "Крокус Групп" недавно открыла третий проект сети шоппинг-моллов, который носит название Vegas Кунцево. В империю Агаларова входят такие известные объекты как: торгово-развлекательные комплексы VEGAS, торговый комплекс "Крокус Сити Молл", "Крокус Сити Океанариум", сеть гипермаркетов "Твой дом", концертный зал "Крокус Сити Холл", станция метро "Мякинино", город-спутник Москвы Крокус Сити", многофункциональный жилищно-деловой комплекс "Манхэттен", концертная площадка VEGAS City Hall, загородное поместье Agalarov Estate и жилой комплекс Agalarov House.

Также компания еще в 2014 году получила подряды на возведение двух футбольных стадионов к ЧМ-2018 в Калининграде и Ростове-на-Дону общей стоимостью 36 млрд рублей. Обе арены ввели в эксплуатацию в марте нынешнего года. Также компания Агаларова принимает участие в строительстве ЦКАД.

Кто: Роман Авдеев

Место в рейтинге Forbes: №56

Состояние по оценке Forbes: 1,7 млрд долларов

Этот бизнесмен известен на российском рынке недвижимости. В настоящее время ему принадлежит 55,73% акций Московского кредитного банка (МКБ), надо заметить, что бизнесмен также владеет НПФ "Согласие", где у него 87%. Роман Авдеев заставил всех говорить о себе в декабре 2016 года, когда купил у миллиардера Михаила Прохорова более 90% акций публичной девелоперской компании ОПИН. Купленный пакет акций обошелся Авдееву в 70 млн долларов.

Нельзя не отметить, что Роман Авдеев владеет девелопером "Инград", который сейчас реализует на рынке новые проекты ЖК "Лесопарковый" и ЖК "Преображение". А принадлежащая бизнесмену компания "Агронова-Л" владеет 80 тыс. Га в Липецкой, Тверской и Тамбовской областях.

Кто:  Сергей Гордеев

Место в рейтинге Forbes: №57

Состояние по оценке Forbes:  1,7 млрд долларов

Сергей Гордеев является совладельцем группы компаний ПИК (74% акций), которая, согласно статистике, продает чуть ли не каждую третью квартиру в Москве. Но наибольшую известность Гордеев получил после того, когда ГК ПИК купила одного из своих конкурентов — компанию "Мортон". Так что на рынке недвижимости у детища Сергея Гордеева пока что все в полном порядке — выручка девелопера по итогам прошлого года выросла 175,1 млрд рублей.

Совладелец ПИК известен и своей государственной деятельностью. Так, во время своей работы в Совете Федерации, Гордеев реализовал ряд проектов. Например, инициировал разработку в Перми мастер-плана города.

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