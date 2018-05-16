ГлавнаяФинансы5 регионов России, где жилье дешевеет быстрее всего

5 регионов России, где жилье дешевеет быстрее всего

16 мая 2018 г. Георгий Трушин 532
Фото: © shutterstock

Главная причина снижения цен — "перегретый" рынок недвижимости.

Ни для кого не секрет, что на современном российском рынке недвижимости спрос на жилье концентрируется в наиболее экономически развитых регионах. Как отмечают аналитики компании "Метриум", половина всех сделок купли-продажи как на вторичном рынке, так и на рынке новостроек, приходится на шесть регионов. Среди них: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградская область и Новосибирская область.

Но есть регионы, где и цена квадратного метра невысока, а по итогам первого квартала она и вовсе снизилась. Вот, как по версии ДОМ.РФ выглядит первая пятерка регионов, где цены на жилье снизились наиболее ощутимо.

№1 рейтинга — Республика Адыгея

Средняя стоимость кв. метра — 28079 рублей

Снижение за последние три месяца — 500 рублей

Регион сильно проигрывает своему соседу – Краснодарскому краю – по уровню экономического развития. Средняя зарплата в республике в прошлом году составляла около 22,6 тыс. рулей. Неудивительно, что в регионе не очень большой строительный рынок, что отчасти и способствует снижению стоимости жилья.

№2 рейтинга — Республика Калмыкия

Средняя стоимость кв. метра — 28473 рубля

Снижение за последние три месяца — 470 рублей

По оценкам экспертов, в Калмыкии предложение превышает спрос примерно на 60%. Именно из-за того, что покупателей меньше, чем предлагаемых лотов, как на первичном рынке, так и на вторичке, цены пусть и немного, но ползут вниз. И смены тенденции пока не ожидается.

№3 рейтинга — Ставропольский край

Средняя стоимость кв. метра — 29239

Снижение за последние три месяца — 450 рублей

Несмотря на то, что строительство в регионе ведется, не очень активно, большинство местных жителей предпочитают покупать квартиры в недавно сданных домах или в новостройках на завершающих этапах строительства. При этом спрос и цены на вторичном рынке снизились. И это, в свою очередь, повлияло на общие показатели.

№4 рейтинга — Республика Ингушетия

Средняя стоимость кв. метра — 28883 рубля

Снижение за последние три месяца — 332 рубля

Этот регион считается не очень спокойным. Однако в прошлом году здесь было введено в эксплуатацию. на 14% больше жилья, чем планировалось в декабре 2016 года. Покупателей немного, а некоторое "затоваривание" рынка привело к снижению цен.

№5 рейтинга — Кабардино-Балкария

Средняя стоимость кв. метра — 28382 рубля

Снижение за последние три месяца — 300 рублей

рынок жилья в регионе сильно "перегрет". Дело в том, что в течение нескольких лет строительство шло ударными темпами, а теперь предложение сильно превышает спрос. Соответственно, средняя стоимость квадратного метра понизилась. А когда все "лишнее" жилье будет реализовано, цены опять начнут свой рост.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
16 мая 2018 г. 227
В Москве отреставрируют памятники Крылову, Филатову и Энгельсу 227
16 мая 2018 г. 532
5 регионов России, где жилье дешевеет быстрее всего 532
16 мая 2018 г. 598
22 мая рассмотрят проект об ограничении дробления квартир 598
16 мая 2018 г. 670
На благоустройство поселков выделят 24 миллиарда 670
16 мая 2018 г. 704
Квартиры на пешеходных улицах значительно дороже 704
16 мая 2018 г. 804
Сумма сделки на складском рынке увеличилась в два раза 804
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.