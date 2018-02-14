50 элитных квартир в Дубае продали за биткоины

Цена объектов недвижимости была в диапазоне 15-45 криптомонет, или от 125000 до 380000 долларов по нынешнему курсу.

В то время, когда во всем мире идут споры среди экспертов о нужности или ненужности криптовалют, некоторые уже продают недвижимость за биткоины.

Подобный случай произошел в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщают местные СМИ, шотландская баронесса Мишель Моне и ее бизнес-партнер Дуг Барроумен продали в Дубае 50 элитных квартир за биткоины.

Цена объектов недвижимости была в диапазоне 15-45 криптомонет, или от 125000 до 380000 долларов по нынешнему курсу. Предложение Моне нашло живой отклик на рынке недвижимости, один из клиентов купил целых десяток квартир.