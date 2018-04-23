6 советов, как правильно снять на лето дачу

Летом многие жители городов стремятся не на морские курорты, а на дачи. Для многих дача – это оптимальное место для работы летом. С одной стороны, всегда можно доехать до центра, чтобы при необходимости вернуться в офис; с другой, - загородный дом позволяет проводить больше времени на свежем воздухе и хотя бы на время забыть о постоянно бегущем мегаполисе.

Главное в аренде дачи — это правильный подход и соблюдение элементарных норм безопасности. Тогда арендатор точно очень хорошо проведет лето и не потеряет свои деньги. Вот главные советы по аренде дачи на летний период.

Первый совет — потенциальный арендатор должен выбрать для себя оптимальное место летнего проживания. Дачи различаются не только по окружающей их инфраструктуре, но даже по уровню шума. Если дача находится недалеко от дороги, где часто ездят автомобили, то уровень шума там будет несоизмеримо выше, чем на даче, которая находится на берегу озера или около леса. И здесь каждый выбирает то, что ему ближе и милее.

Второй совет — подходящую дачу можно искать как в интернете, так и с помощью агентства недвижимости. В интернете вариантов намного больше, но так весьма велик шанс нарваться либо на мошенников, либо на неадекватных хозяев. Поэтому арендатор, у которого есть деньги, может обратиться в агентство и ждать, пока профессионалы подберут нужный вариант. Но и здесь есть тонкий момент — надо связываться только с теми агентствами, которые берут плату за свои услуги только после совершения сделки. Все остальные варианты, когда надо заплатить за список адресов, являются мошенничеством.

Третий совет — проверить документы у хозяев дачи. Бывают случаи, когда злоумышленники завладевают ключами от дачи, пользуясь тем, что настоящие хозяева улетели, допустим, на заграничный курорт. При этом мошенник обязательно возьмет деньги вперед и "растворится в воздухе". А незадачливый арендатор потом будет разбираться с настоящими хозяевами дачи, испортит себе летний отдых и потеряет деньги.

Четвертый совет — проверить, есть ли на участке вода. Вне всяких сомнений, если на участке есть колодец, скважина или водопровод — это наиболее оптимальный вариант. Самое лучшее — это когда вода подведена в дом, а если с помощью бойлера можно получить горячую воду, то это вообще замечательно. Правда, за такую дачу придется платить значительно больше, чем за ту, где умывальник на улице или надо таскать воду из колодца. Хуже всего, если воды на участке нет, и за ней надо ходить к колонке или роднику.

Пятый совет — обязательно заключить с хозяином дачи письменный договор. В нем указывается сумма сделки, сроки проживания арендатора и условия, при которых можно расторгнуть договор. Обязательно надо составить список всех ценных вещей и мебели, которые находятся на даче и зафиксировать их состояние. В этом случае никаких проблем при выезде возникнуть не должно.

Шестой совет — арендатор не должен платить налог, это обязанность арендодателя. Некоторые хозяева дач пытаются поступить хитро — зарегистрировать договор, а налог "повесить" на арендатора. Но на такую удочку лучше не попадаться — ведь это расходы арендодателя, а не арендатора.