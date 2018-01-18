ГлавнаяФинансыАИЖК и "Российский капитал" начали прием заявок по льготной семейной ипотеке

АИЖК и "Российский капитал" начали прием заявок по льготной семейной ипотеке

18 января 2018 г. 610
Фото: © shutterstock.com

Выдача кредитов начнется в конце января.

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и "Российский капитал" запускают программу "Семейная ипотека с государственной поддержкой" по ставке 6% годовых. Заявки принимаются от заемщиков, в семьях которых рождается второй или третий ребенок.

Минимальный первоначальный взнос составляет 20%. Максимальная сумма для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области составит 8 миллионов рублей, для других регионов – 3 миллиона рублей. Срок кредита от 3 до 30 лет.

Заемщики могут в рамках программы также использовать материнский капитал. Заявку можно подать через сайт АИЖК и во всех офисах банка "Российский капитал", где выдается ипотека. Также заявки принимают офисы партнеров АИЖК.

Со стандартным пакетом документов следует предоставить свидетельства о рождении детей. 

Теги:

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
1
Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК)
Вам также может быть интересно
18 января 2018 г. 478
Сто самых дорогих квартир Москвы стоят 44 миллиарда 478
18 января 2018 г. 610
АИЖК и "Российский капитал" начали прием заявок по льготной семейной... 610
18 января 2018 г. 693
Нехватка новостроек в Новой Москве привела к росту цен на местное жиль... 693
18 января 2018 г. 749
Новостроек станет еще больше 749
18 января 2018 г. 948
Кайдо Каарма, Est-a-Tet: "Недвижимость по-прежнему ликвидный товар" 948
18 января 2018 г. 2150
Депутаты хотят перевести частных арендодателей на патентную систему 2150
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.