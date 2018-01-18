АИЖК и "Российский капитал" начали прием заявок по льготной семейной ипотеке

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и "Российский капитал" запускают программу "Семейная ипотека с государственной поддержкой" по ставке 6% годовых. Заявки принимаются от заемщиков, в семьях которых рождается второй или третий ребенок.

Минимальный первоначальный взнос составляет 20%. Максимальная сумма для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области составит 8 миллионов рублей, для других регионов – 3 миллиона рублей. Срок кредита от 3 до 30 лет.

Заемщики могут в рамках программы также использовать материнский капитал. Заявку можно подать через сайт АИЖК и во всех офисах банка "Российский капитал", где выдается ипотека. Также заявки принимают офисы партнеров АИЖК.

Со стандартным пакетом документов следует предоставить свидетельства о рождении детей.