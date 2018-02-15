АИЖК: ставки по ипотеке будут снижаться еще 3 года

Ипотечные ставки будут снижаться еще минимум три года, заявил генеральный директор АИЖК Александр Плутник на инвестиционном форуме в Сочи.

В 2018 году средняя ставка составляет уже 9%, к концу года она опустится до 8%, отметил он. Плутник напомнил также о ставке по ипотеке для семей с детьми – она составляет 6%.

Средний размер кредита, по его словам, вырос с 1,4 миллиона рублей до 1,7 миллиона за 2017 года. В текущем году средний размер ипотечного займа может вырасти еще на 30%.

В минувшем году ипотечное кредитование продемонстрировало рекордный рост на фоне снижения ставок: объем выдачи кредитов вырос на 37,2% и достиг 2 триллионов рублей.