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АИЖК: ставки по ипотеке будут снижаться еще 3 года

15 февраля 2018 г. 268
Фото: © shutterstock.com

Ипотечные ставки будут снижаться еще минимум три года, заявил генеральный директор АИЖК Александр Плутник на инвестиционном форуме в Сочи.

В 2018 году средняя ставка составляет уже 9%, к концу года она опустится до 8%, отметил он. Плутник напомнил также о ставке по ипотеке для семей с детьми – она составляет 6%.

Средний размер кредита, по его словам, вырос с 1,4 миллиона рублей до 1,7 миллиона за 2017 года. В текущем году средний размер ипотечного займа может вырасти еще на 30%.

В минувшем году ипотечное кредитование продемонстрировало рекордный рост на фоне снижения ставок: объем выдачи кредитов вырос на 37,2% и достиг 2 триллионов рублей.

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Плутник Александр Альбертович
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Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК)
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