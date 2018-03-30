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Аналитики: число ипотечных заемщиков в РФ вырастет на 1 миллион человек

30 марта 2018 г. 286
Фото: © shutterstock.com

Росту ипотеки способствует снижение ставок, при этом у банков невысокие риски невозврата кредитов.

В 2018 году число ипотечных заемщиков в России вырастет более чем на 1 миллион человек, говорится в прогнозе рейтингового агентства Moody's.

Число ипотечных кредитов имеет потенциал для дальнейшего роста "из-за относительно низких расходов на покрытие риска" невозврата кредита, отмечается в сообщении.

Доступности ипотеки способствовало снижение ставок и ежемесячных платежей.

По данным Объединенного кредитного бюро, феврале банки выдали 86,36 тысячи ипотечных кредитов на сумму порядка 168 миллиарда рублей. Средний размер кредита вырос до 1,95 миллиона.

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