Антураж - в стиле Оли: новый ресторан Бузовой украсят ее портретами

Певица, телеведущая и бизнесвумен Ольга Бузова готовится к открытию своего ресторана. Заведение под названием BUZFood расположится на Цветном бульваре и примет первых посетителей уже этим летом.

Концепция ресторана: быстро, недорого и качественно. Вся еда будет здоровой, основу меню составят салаты, овощи и фрукты, рассказал "СтарХиту" пиар-директор Бузовой Антон Богославский.

"Антураж – в стиле Оли. Стены украшены ее портретами. На экранах будут крутить ее песни и показывать клипы", - сообщил он.

Ресторан рассчитан на 60 человек, средний чек, как ожидается, не будет превышать тысячу рублей: Бузова хочет, чтобы посетить ее ресторан мог любой желающий.