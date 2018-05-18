Антураж - в стиле Оли: новый ресторан Бузовой украсят ее портретами

Певица, телеведущая и бизнесвумен Ольга Бузова готовится к открытию своего ресторана. Заведение под названием BUZFood расположится на Цветном бульваре и примет первых посетителей уже этим летом.
Концепция ресторана: быстро, недорого и качественно. Вся еда будет здоровой, основу меню составят салаты, овощи и фрукты, рассказал "СтарХиту" пиар-директор Бузовой Антон Богославский.
"Антураж – в стиле Оли. Стены украшены ее портретами. На экранах будут крутить ее песни и показывать клипы", - сообщил он.
Ресторан рассчитан на 60 человек, средний чек, как ожидается, не будет превышать тысячу рублей: Бузова хочет, чтобы посетить ее ресторан мог любой желающий.
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