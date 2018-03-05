АО АИЖК теперь называется АО "Дом.РФ"

Решение 2 марта принял единственный акционер общества – Росимущество.

В декабре 2017-го глава агентства Александр Плутник сообщал, что отказ от бренда произойдет в ходе интеграции с "Роскапиталом": банк будет называться "Дом.РФ Банк", а АИЖК – "Дом.РФ".

Все дочерние организации "Дом.РФ" перейдут на единый бренд в первом полугодии текущего года.

АИЭК было создано в 1997 году российским правительством для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. В начале ноября 2017 года правительство РФ приняло решение внести в уставный капитал АИЖК 100% акций банка "Российский капитал" для создания ипотечно-строительного банка.