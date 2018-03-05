ГлавнаяФинансыАО АИЖК теперь называется АО "Дом.РФ"

АО АИЖК теперь называется АО "Дом.РФ"

5 марта 2018 г. 443
Фото: © Дом.РФ

АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) переименовано в АО "Дом.РФ", говорится в сообщении компании.

Решение 2 марта принял единственный акционер общества – Росимущество.

В декабре 2017-го глава агентства Александр Плутник сообщал, что отказ от бренда произойдет в ходе интеграции с "Роскапиталом": банк будет называться "Дом.РФ Банк", а АИЖК – "Дом.РФ".

Все дочерние организации "Дом.РФ" перейдут на единый бренд в первом полугодии текущего года.

АИЭК было создано в 1997 году российским правительством для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.  В начале ноября 2017 года правительство РФ приняло решение внести в уставный капитал АИЖК 100% акций банка "Российский капитал" для создания ипотечно-строительного банка.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
1
Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК)
Вам также может быть интересно
5 марта 2018 г. 176
В центре Москвы подобрали площадку для реновации 176
5 марта 2018 г. 443
АО АИЖК теперь называется АО "Дом.РФ" 443
5 марта 2018 г. 749
Если навязывают не то, что обещали: как не принять квартиру от застрой... 749
5 марта 2018 г. 1173
Провинция без новостроек: дешевеющая ипотека не поддержала спрос на но... 1173
4 марта 2018 г. 2080
Пять станций, шесть пересадок: Большое кольцо экономит время 2080
4 марта 2018 г. 7885
Запрет на микродоли: депутаты против "профессиональных соседей" 7885
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.