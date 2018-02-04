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Аренда в Интернете: как остаться без коттеджа и без денег

4 февраля 2018 г. Жанна Карпенко 1357

Дом-призрак и его загадочный владелец: вот она - новая схема мошенничества, жертвами которой стали сотни москвичей. Все они пытались арендовать жилье, прочитав очень заманчивое объявление в Интернете.

Договор с собственником заключался дистанционно, и после перевода денег потенциальные арендаторы, разумеется, оставались ни с чем. Почему же они так легко доверяли человеку, которого слышали только по телефону?

Наталья с мужем планировали сказочный Новый год в двухэтажном коттедже с сауной, бассейном. Подходящий вариант за приемлемые деньги нашли быстро, вот только хозяин не смог приехать лично - предновогодняя суета, подарки. Предоплату в 5 тысяч рублей потребовал на карту и пропал. Паспорт мошенник прислал не свой, а такого же обманутого любителя загородного отдыха.

В качестве схемы этот человек-невидимка использовал принцип домино. Документы, которые ему присылал клиент, он выдавал за свои и отправлял другой жертве. От следующего квартиросъемщика требовал паспортные данные и, конечно, опять выдавал их за свои.

Муж Натальи тоже отправил свои паспортные данные мошеннику, чтобы заключить договор. Эти документы оказались у Сергея Селинкова — он стал следующей жертвой в этой цепочке. "Я позвонил хозяину паспорта, который он мне переслал, познакомился с ним, спросил, есть ли у него дом. Он ответил, что его самого так же кинули", - рассказал Сергей.

Анонимный аферист размещает фотографии достойного жилья, при выборе картинки не скромничает: дома с баней, бассейном, банкетным залом и бильярдом. Все удовольствие — 15 тысяч рублей. Столь доступная роскошь арендаторов не смущает. "Естественно, человек, который цепляется за аренду жилья ниже рыночной стоимости, не думает, что его могут обмануть, он думает, что обманывает всех сам", - пояснила врач-психиатр Анна Куликова.

Фотографии жилья мошенник постоянно меняет, но адрес почему-то нет. Просто он несуществующий.

Обманутых десятки, по всей Москве. Их всех расслабил Интернет. Люди, которые часто покупают товары в Интернете и делают это успешно, не боятся наткнуться на аферистов. Бывший начальник  московской криминальной полиции говорит: раньше преступники имели талант, а часто и специальное образование — психологическое или актерское. Создавали уникальные схемы обмана. Сейчас достаточно копии паспорта, и жертва на крючке.

Ради 5 тысяч в полицию идут единицы, а нехитрая мошенническая схема до сих пор в ходу и приносит доход, который исчисляется уже сотнями тысяч рублей.

Источник: "Вести-Москва"

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