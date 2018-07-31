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Банк подал иск к банкам, которые связаны с Urban Group

31 июля 2018 г. 433
Фото: © shutterstock

Общая сумма иска составляет 740 миллионов рублей.

На днях Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка "Возрождение" к компаниям, которые были связаны с девелоперской обанкротившейся компанией Urban Group. Речь идет о взыскании 746 миллионов рублей, именно это следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Не6смотря на то, что иск уже поступил в арбитраж, к производству он пока не принят. Основания исковых требований в материалах суда пока также не сообщаются.

Что касается ответчиков, то ими в иске указаны, в частности, московские компании, зарегистрированные по одному адресу с Urban Group: ООО "Урбан Капитал", ООО "Тимофей", ЗАО "ТПК Продрегионсервис", АО "Актион М", а также ивановское ООО "КварталСтрой", генподрядчик реализуемого Urban Group проекта ЖК "Митино О2".

Также ответчиками значатся московское ООО "Правовой центр собственников недвижимости", химкинское ООО "Евразия проект" и кипрская компания "Веркино Инвестментс Лимитед".

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