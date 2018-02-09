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Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%

9 февраля 2018 г. 863
Фото: © shutterstock.com

Центробанк понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 7,5% годовых, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

В Центробанке отметили, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, а инфляционные ожидания постепенно снижаются. В текущем году ЦБ допускает завершение перехода от умеренно жесткой кредитно-денежной политики к нейтральной.

Следующее заседание совета директоров Центробанка, где будут рассматривать вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 марта.

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