ГлавнаяФинансыБанки и застройщики не готовы к отказу от долевого строительства

Банки и застройщики не готовы к отказу от долевого строительства

1 марта 2018 г. 1527
Фото: © shutterstock.com

В Москомстройинвесте напоминают: за 3 года существования системы эскроу-счетов в Москве не заключили ни одного договора с ее использованием. Банковский сектор не готов брать на себя функцию контроля застройщиков и строительства.

Банки и застройщики в настоящее время не готовы к переходу на проектное финансирование и эксроу-счета, которые должны прийти на смену долевому строительству. Об этом заявил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров в ходе выступления на Шестом форуме финансовых директоров строительной отрасли.

По его словам, банковский сектор не готов "брать несвойственную для себя функцию контроля застройщиков и долевого строительства".

Гончаров напомнил, что система эскроу-счетов была законодательно предусмотрена еще в 2014 году, однако все это время оставалась невостребованной, хотя и банки, и застройщики могли ей пользоваться. За три года в Москве не было заключено ни одного договора с использованием эскроу-счетов.  

Зампредседателя Москомстройинвеста сообщил, что и Центробанк, и Минстрой "услышали участников рынка и постепенно смягчают риторику в отношении эскроу-счетов". Сегодня идет активное обсуждение и перехода к эскроу-счетам, и тех рисков, которые могут возникнуть в связи с этим.

В свою очередь, финансовый директор "А101" Дмитрий Трубников заявил, что применение эскроу-счетов при финансировании строительства жилья может существенно снизить привлекательность купли-продажи квартир на стадии строительства.

Сейчас застройщики предоставляют инвестиционную скидку на покупку жилья на стадии строительства – это и создает привлекательные условия для покупателя, пояснил Трубников. Система эскроу-счетов, по его словам, сильно снижает плюсы привлечения денег дольщиков.

"Мотивация исчезает. Уверен, что мы увидим снижение разницы в цене предложения на стадии строительства", - сказал он.

Правительство утвердило дорожную карту поэтапного отказа от долевого строительства и перехода к проектному финансированию к 2020 году. С 1 июля 2018 года застройщики могут либо по-прежнему привлекать средства граждан с учетом поправок в законодательства, серьезно ужесточающие требования к долевому строительству, либо использовать систему эскроу-счетов.

Последняя подразумевает, что деньгами покупателей застройщики смогут воспользоваться только после того, как дом будет сдан в эксплуатацию. До этого момента средства будут храниться на эскроу-счетах. Финансироваться стройка будет за счет кредита, который предоставит банк, открывший счет эскроу.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
1 марта 2018 г. 1527
Банки и застройщики не готовы к отказу от долевого строительства 1527
1 марта 2018 г. 1461
Глава Минстроя считает задачи, поставленные Путиным, выполнимыми 1461
1 марта 2018 г. 2039
Для переселенцев в 2018 году начнут строить 70 тысяч квартир 2039
1 марта 2018 г. 1354
Минэкономразвития: ставки по ипотеке в 2018-м будут снижаться медленне... 1354
1 марта 2018 г. 1403
Эксперты: снижение ставок по ипотеке не спасло первичный рынок 1403
1 марта 2018 г. 1344
Себестоимость строительства метро в Москве - одна из самых низких в ми... 1344
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.