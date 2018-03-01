Банки и застройщики не готовы к отказу от долевого строительства

В Москомстройинвесте напоминают: за 3 года существования системы эскроу-счетов в Москве не заключили ни одного договора с ее использованием. Банковский сектор не готов брать на себя функцию контроля застройщиков и строительства.

Банки и застройщики в настоящее время не готовы к переходу на проектное финансирование и эксроу-счета, которые должны прийти на смену долевому строительству. Об этом заявил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров в ходе выступления на Шестом форуме финансовых директоров строительной отрасли.

По его словам, банковский сектор не готов "брать несвойственную для себя функцию контроля застройщиков и долевого строительства".

Гончаров напомнил, что система эскроу-счетов была законодательно предусмотрена еще в 2014 году, однако все это время оставалась невостребованной, хотя и банки, и застройщики могли ей пользоваться. За три года в Москве не было заключено ни одного договора с использованием эскроу-счетов.

Зампредседателя Москомстройинвеста сообщил, что и Центробанк, и Минстрой "услышали участников рынка и постепенно смягчают риторику в отношении эскроу-счетов". Сегодня идет активное обсуждение и перехода к эскроу-счетам, и тех рисков, которые могут возникнуть в связи с этим.

В свою очередь, финансовый директор "А101" Дмитрий Трубников заявил, что применение эскроу-счетов при финансировании строительства жилья может существенно снизить привлекательность купли-продажи квартир на стадии строительства.

Сейчас застройщики предоставляют инвестиционную скидку на покупку жилья на стадии строительства – это и создает привлекательные условия для покупателя, пояснил Трубников. Система эскроу-счетов, по его словам, сильно снижает плюсы привлечения денег дольщиков.

"Мотивация исчезает. Уверен, что мы увидим снижение разницы в цене предложения на стадии строительства", - сказал он.

Правительство утвердило дорожную карту поэтапного отказа от долевого строительства и перехода к проектному финансированию к 2020 году. С 1 июля 2018 года застройщики могут либо по-прежнему привлекать средства граждан с учетом поправок в законодательства, серьезно ужесточающие требования к долевому строительству, либо использовать систему эскроу-счетов.

Последняя подразумевает, что деньгами покупателей застройщики смогут воспользоваться только после того, как дом будет сдан в эксплуатацию. До этого момента средства будут храниться на эскроу-счетах. Финансироваться стройка будет за счет кредита, который предоставит банк, открывший счет эскроу.