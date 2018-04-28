Банки лишились стимула снижать ставки по ипотеке

Центробанк впервые в этом году на заседании, посвященном ключевой ставке, решил ее не понижать. Регулятор ожидает ускорение инфляции и пока не торопится дополнительно стимулировать спрос на кредиты.

Центральный Банк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

Свое решение ЦБ объяснил негативным внешним фоном. "Произошедшее в апреле ослабление рубля на фоне геополитической напряженности станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, но не создает рисков превышения цели по инфляции. Вместе с тем пока остается неопределенность относительно влияния произошедших событий на инфляционные ожидания", — говорится в сообщении регулятора.

По прогнозам ЦБ, инфляция в этом году сохранится на низком уровне и не превысит 4%.

Тем не менее, на фоне решения ЦБ у банков пока очевидно не будет стимула к новому раунду снижения ставок по кредитам и по ипотечным займам в частности. Крупные банки, которые снижали ипотечные ставки первыми, скорее всего, пока воздержатся от новых шагов в этом направлении, считает начальник отдела валидации "Эксперт РА" Станислав Волков.

Но те банки, которые оказались выше рынка по ставкам, могут попытаться расширить клиентскую базу, предложив более привлекательные условия по своим продуктам, допускает эксперт.

Впрочем, несмотря на стабилизацию ипотечных ставок, предпосылок к снижению спроса на кредиты на покупку жилья нет, утверждает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

"Ситуация стабилизировалась, хотя остается неспокойной. Судя по статистике Росстата, инфляционные темпы не ускорились в последовавшие за обвалом рубля две недели. Это значит, что усугубление непростого материального положения граждан пока ожидать не следует. Полагаю, что в ближайшее время спрос на ипотеку не уменьшится, а продолжит увеличиваться в годовом выражении", — резюмирует она.

В тоже время, топ-менеджер отмечает, что падение рубля в большей степени поспособствует росту спроса, нежели его падению в краткосрочном периоде, но это связано не с негативными ожиданиями окончания периода снижения ставок. Часть клиентов по традиции направила накопления на покупку недвижимости с целью сохранения средств.

Экономист "ВТБ Капитал" Александр Исаков отмечает, что макроэкономическая ситуация, текущая статистика и заявления ЦБ, скорее, говорят о том, что регулятор в будущем снизит ставку на 25 базисных пунктов до 7% годовых.

Отметим, вчерашнее заседание стало первым в этом году, по итогам которого регулятор решил не понижать ставку. До этого Центробанк три раза подряд снижал ее с шагом в 25 п. п. Такая политика регулятора закономерно привела и к снижению стоимости кредитов. По данным ДОМ.РФ, в этом году средневзвешенная ставка на покупку новостроек установила новый рекорд, достигнув 9,58%, поэтому общая тенденция к уменьшению стоимости займов пока не прервалась.