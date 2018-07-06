Банки: материнский капитал мешает выгодному рефинансированию ипотеки

Ассоциация российских банков (АРБ) опубликовала на своем сайте открытое письмо , где обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке и мэру Москвы Сергею Собянин с просьбой обратить внимание на влияние маткапитала на рефинансирование ипотеки.

При оформлении нового кредита на жилье с участием несовершеннолетних – а именно это происходит при рефинансировании ипотеки – действия органов опеки вынуждают банки повышать процентные ставки. В результате заемщики не могу рефинансировать кредит на более выгодных условиях, отмечается в письме.

При оформлении ипотеки с использованием материнского капитала жилье оформляется в общую собственность родителей и детей и передается банку в залог. Обычно залог имущества несовершеннолетних требует разрешения органов опеки, но в этом случае он оформляется в специальном порядке – ипотека возникает в силу закона и одобрения опеки не требует.

На фоне снижения ставок заемщики хотят рефинансировать полученную ранее ипотеку и договариваются о новом кредите, за счет которого гасят первоначальный. При этом происходит снятие обременения с жилья и повторное оформление права собственности и залога по новому кредиту. Но на данном этапе материнский капитал уже использован, и правило о возникновении ипотеки в силу закона не применяется, в результате кредит оформляется с согласия органов опеки.

АРБ указывает, что отдельные органы опеки разрешения на это не дают, поскольку формально ипотечный кредит ухудшает имущественное положение несовершеннолетних. При этом опека отказывается учитывать взаимосвязь первого и второго кредитов и улучшение материального положения заемщика по новому кредитному договору.

В результате банки остаются без обеспечения выданного кредита, из-за чего повышается процентная ставка, и выгода рефинансирования остается минимальной.

АРБ обращает внимание на отсутствие в Москве единой практики при принятии органами опеки решений при рефинансировании ипотеки, полученной с использованием материнского капитала. Ассоциация просят Собянина совместно с представителями банковского сообщества рассмотреть проблему и выработать единые критерии для оценки ситуаций, а Чайку просят принять соответствующие меры прокурорского реагирования.