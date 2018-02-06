Банки стали жестче подходить к одобрению ипотеки

Уровень одобрения заявок на ипотеку снизился в четвертом квартале 2017 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные двух бюро кредитных историй.

Так, по данным БКИ "Эквифакс", число одобренных ипотечных кредитов в конце прошлого года снизилось с 69% до 60%. По данным Национального бюро кредитных историй, показатель сократился с 68% до 61%.

Количество одобренных ипотечных кредитов снизилось, в основном, из-за большой просрочки по выданным ранее: количество просроченных более чем на 90 дней ипотечных займов в 2017-м выросло на 21% и составило 27 тысяч.

Эксперты, опрошенные изданием, сообщили, что в конце года, как правило, требования к заявкам ужесточаются – в это время появляется порядка 10% потенциальных заемщиков, которые принимают решение спонтанно, и в дальнейшем не смогут вовремя погашать долг. В итоге банки начинают внимательнее относиться к рискам и становятся жестче в оценке клиентов.