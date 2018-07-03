Безопасно ли покупать квартиру на вторичке с долгами

Многих покупателей квартир на вторичном рынке мучает вопрос — а можно ли и насколько безопасно покупать квартиры у собственников, которые обременены долгами? Ведь, в крайнем случае, на недвижимость может возникнуть арест.

Эксперты департамента вторичной недвижимости компании Est-a-Tet поделились тонкостями сделок с такой недвижимостью.

Если говорить о первом варианте, то довольно часто объект недвижимости находится в собственности человека, у которого есть долги. Cамый простой и первый шаг — это выяснить общую сумму задолженности. Если долг менее 500 тысяч рублей, то волноваться не стоит — ведь банкротом продавца не объявят. А вот в том случае, если сумма задолженности выше, то просто необходимо проверить — было ли подано заявление в суд на арест недвижимости, и на какой стадии находится рассмотрение дела.

Эксперты обращают внимание, что очень важно также выяснить — с чем связаны долги. Прежде всего, единичный долг ли это долг или же целая череда невыполненных обязательств, когда человек брал микрозаймы.

Для покупателя данная история опасна тем, что сделки, которые были совершены до момента признания гражданина банкротом, будут оспариваться на предмет подозрительности. Если окажется, что продавец знаком с покупателем, то вероятность признания сделки недействительной высока. Для минимизации рисков в договор нужно вписать пункты о том, что в отношении человека не возбуждено никакое исполнительное производство, а также он подтверждает отсутствие долгов.



Существует второй вариант. Речь идет о том, когда возбуждено дело о банкротстве. Нужно понимать, что заявление о признании гражданина банкротом подается по месту жительства самого должника. Если квартира, которую вы приобретаете, находится в Москве, а продавец прописан в другой области, то запрос нужно делать именно по месту прописки. Многим покупателям предлагают передать продавцу деньги, чтобы закрыть долг перед продажей, но это чревато, потому что деньги передаются физическому лицу, которое может распорядиться ими, как угодно.

Необходимо помнить, что после признания человека банкротом он уже не может самостоятельно распоряжаться объектом недвижимости и совершать какие-либо действия без конкурсного управляющего, назначенного госорганами. На рынке недвижимости Москвы таких объектов всегда было много – собственников-должников обычно выдает излишняя поспешность в принятии решения, а также требование больших сумм задатков.



Но есть и третий вариант, который считается самым безопасным для покупателя. Это когда квартира уже изъята по суду за долги и бывший собственник, он же продавец, не имеет юридически никакого отношения к объекту. Таких квартир не стоит бояться, ведь по ним уже есть все вступившие в силу решения суда, физически и юридически они свободны. А сама процедура приобретения четко предусмотрена законом. В таком случае по договору купли-продажи деньги перечисляются в рамках продажи имущества с торгов.