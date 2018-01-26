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Более 70% ипотеки выдают два российских банка

26 января 2018 г. 706
Фото: © shutterstock.com

Более 70% объема выдачи ипотеки в России приходится на Сбербанк и группу ВТБ – таковы итоги прошлого года, сообщил руководитель аналитического центра АИЖК Михаил Гольдберг.

По оценкам АИЖК, в 2017 году доля Сбербанка составила 51,3%, группы ВТБ – 20,5%. Третье место у Газпромбанка, на него приходится 3,7% объема выдачи ипотеки.

Гольдберг также рассказал, что улучить свои жилищные условия хотят 45% семей. По мере снижения ипотечных ставок все больше людей будут покупать жилье, добавил он.

Между тем, депутаты Госдумы считают возможным снизить размер первоначального взноса после перехода на эскроу-счета, пишет "Российская газета". После изменений в системе финансирования строительства, у банков появятся дополнительные деньги – средства дольщиков будут оставаться на счетах, плюс – снизятся риски. В этой ситуации Центробанк может снизить требования по кредитам.

Банк Росси недавно ввел меры, стимулирующие банки поднять размер первоначального взноса до 20%.

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Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК)
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