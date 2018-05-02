Болеем за наших: сколько стоит увидеть все три матча сборной России на ЧМ-2018

Чтобы лично увидеть все матчи потребуется взять две недели отпуска и запастись солидным бюджетом. Из-за высоких расходов на аренду и престижные билеты на стадионы стоимость путешествия Москва-Санкт-Петербург-Самара вместе со сборной России превысит 260 тыс. рублей.

Совсем скоро – 14 июня – в России начнется чемпионат мира по футболу. Естественно, что наибольший ажиотаж вокруг турнира в Москве, потому что именно в столице пройдут основные поединки. Именно здесь состоится первый матч турнира - сборная нашей страны сыграет против сборной Саудовской Аравии.

Тем не менее, наша команда играет свои групповые матчи не только в Москве. 19 июня подопечные Станислава Черчесова попытаются в Санкт-Петербурге обыграть команду Египта, а 25 июня в Самаре сойдутся со сборной Уругвая. Получается, что для того, чтобы посетить все три матча российской сборной, то болельщик должен взять отпуск минимум на две недели – ведь придется передвигаться между городами. Вот какая картина по расходам (на время ЧМ) получается, если взять для болельщика в качестве отправной точки Москву.

Москва: 14-17 июня

Питание: в столице множество кафе и ресторанов абсолютно на любой вкус и кошелек. Среднюю стоимость завтрака, без учета специальных предложений и акций, составляет 1000 рублей, обеда и ужина – 1500 рублей. При трехразовом питании в кафе и ресторанах и завтраке утром 18 июля получается примерно 13 тыс. за 4 дня.

Проживание: частные арендаторы спешат заработать на болельщиках, и уже давно повысили цены. Спасает то, что правительство ограничило максимальные ставки на аренду номеров в официальных отелях. Если фанат оказался прозорливым, то вполне можно было найти номер в одной из московских гостиниц по цене 15 тыс. рублей или 60 тыс. рублей за 4 дня.

Суточная стоимость аренды квартиры одном из спальных районов Москвы на время турнира – 13 тыс. рублей за день или 52 тыс. рублей 4 дня.

Билет на матч: 30 тыс. рублей

Итого: 93 тыс. рублей при проживании в квартире, или 103 тыс. рублей проживании в гостинице.

Дорога в Санкт-Петербург: стоимость заранее приобретенного железнодорожного билета – 3500 рублей (на "Сапсане"). Стоимость авиабилета – 2775 рублей ("Аэрофлот").

Санкт-Петербург: 18-22 июня

Питание: средний чек в кафе и ресторанах Санкт-Петербурга ниже, чем в Москве. Завтрак здесь можно найти всего за 750 рублей, а обед и ужин – 1 тыс. рублей. При трехразовом питании выходит 2,75 тыс. рублей в день. Учитывая 2 тыс. рублей затрат на обед и ужин 18 июня получится, что все расходы составят 13 тыс. рублей.

Проживание: стоимость гостиницы Санкт-Петербурге – 15 тыс. рублей в день. Или 60 тыс. рублей за 4 дня. Стоимость аренды квартиры в северной столице чуть дешевле – 10 тыс. рублей в день или 40 тыс. рублей за 4 дня.

Билет на матч: 30 тыс. рублей

Итого: 101 тыс. рублей при проживании в гостинице или 81 тыс. рублей при проживании в квартире.

Дорога в Самару: стоимость авиабилета из Санкт-Петербурга в Самару на 22 июня – 7500 рублей.

Самара: 23-26 июня

Питание: средний чек в кафе и ресторанах Самары – 800 рублей в день. При трехразовом питании получается 2,4 тыс. рублей в день 9,6 тыс. рублей за 4 дня, но округлим это до 10 тыс. рублей.

Проживание: Стоимость гостиницы в Самаре – 10 тыс. или 40 тыс. рублей за 4 дня.

Суточная стоимость аренды квартиры в Самаре – 7 тыс. рублей или 28 тыс. рублей за 4 дня.

Билет на матч: 30 тыс. рублей

Итого: 80 тыс. рублей при проживании в гостинице или 68 тыс. рублей при аренде квартиры.

Дорога в Москву: стоимость авиабилета из Самары в Москву на 26 июня составляет 10 тыс. рублей.

В общем, такой футбольный двухнедельный отпуск обойдется каждому болельщику как минимум в 260 тыс. рублей. И это без учета расходов на дополнительные развлечения, сувениры и фанатскую атрибутику. Впрочем, если сборная России все же выйти из группы, то будет приятный повод продлить свой отпуск. Болеем за наших!