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Больше половины ипотечных кредитов в 2017 году выдал Сбербанк

9 февраля 2018 г. 445
Фото: © Global Look Press

В 2017 году Сбербанк выдал болеее 1 триллиона рублей ипотечных кредитов.

Более половины ипотечных кредитов, выданных в 2017 году, пришлось в денежном выражении на долю Сбербанка. Об этом сообщил директор дивизиона ДомКлик Николай Васев.

В минувшем году, по его словам, Сбербанк выдал более 1 триллиона рублей ипотечных кредитов – это в полтора раза больше, чем годом ранее. "Фактически это рекорд за всю историю ипотеки Сбербанка", - заявил Васев.

За прошлый год ипотечный портфель банка вырос на 17%  - до 2,9 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что более 70% всей выданной ипотеки в России приходится на два банка – Сбербанк и ВТБ.

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