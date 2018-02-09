Больше половины ипотечных кредитов в 2017 году выдал Сбербанк

Более половины ипотечных кредитов, выданных в 2017 году, пришлось в денежном выражении на долю Сбербанка. Об этом сообщил директор дивизиона ДомКлик Николай Васев.

В минувшем году, по его словам, Сбербанк выдал более 1 триллиона рублей ипотечных кредитов – это в полтора раза больше, чем годом ранее. "Фактически это рекорд за всю историю ипотеки Сбербанка", - заявил Васев.

За прошлый год ипотечный портфель банка вырос на 17% - до 2,9 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что более 70% всей выданной ипотеки в России приходится на два банка – Сбербанк и ВТБ.