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Большинство заемщиков готовы оформлять ипотеку в Интернете

26 января 2018 г. 844
Фото: © shutterstock.com

Порядка 84% потенциальных ипотечных заемщиков готовы воспользоваться электронными услугами при оформлении кредита, рассказал директор подразделения "Ипотечное кредитование" АИЖК Олег Комлик.

На первом месте по востребованности – подача заявления на одобрение кредита. Также популярны услуги по СМС-информированию и личный кабинет заемщика с возможностью взаимодействия с кредитором.

Комлик отметил, что более двух третей тех, кто собирается взять ипотеку, имеет опыт пользования электронными услугами.

Он также напомнил, что с 1 июля в России заработает электронная ипотечная закладная. Комлик подчеркнул, что весь процесс одобрения, выдачи и сопровождения ипотеки должен переходит в электронный вид, и электронная закладная – недостающее звено для полноценного перевода ипотеки в электронный формат.

Ранее генеральный директор АИЖК Александр Плутник заявлял, что все сервисы необходимо переводить в электронный вид в соответствии с современными требованиями.

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Плутник Александр Альбертович
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Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК)
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