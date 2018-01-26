Большинство заемщиков готовы оформлять ипотеку в Интернете

На первом месте по востребованности – подача заявления на одобрение кредита. Также популярны услуги по СМС-информированию и личный кабинет заемщика с возможностью взаимодействия с кредитором.

Комлик отметил, что более двух третей тех, кто собирается взять ипотеку, имеет опыт пользования электронными услугами.

Он также напомнил, что с 1 июля в России заработает электронная ипотечная закладная. Комлик подчеркнул, что весь процесс одобрения, выдачи и сопровождения ипотеки должен переходит в электронный вид, и электронная закладная – недостающее звено для полноценного перевода ипотеки в электронный формат.

Ранее генеральный директор АИЖК Александр Плутник заявлял, что все сервисы необходимо переводить в электронный вид в соответствии с современными требованиями.