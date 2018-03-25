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Бюро по отъему квартир: оставшиеся без жилья москвичи объявили голодовку

25 марта 2018 г. Дмитрий Блинников 1717

Взять кредит на 50 тысяч рублей и лишиться квартиры за 5 миллионов. Если это не мошенничество, то как еще назвать подобные сделки? И все это скандально известное Международное кредитное бюро. Проигравшие суды заемщики в отчаянии требуют возбуждения уголовного дела. А в их квартирах, тем временем, хозяйничают чужаки. Почему растет число обманутых и бездомных и как это остановить?

У Международного кредитного бюро, сокращенно МКБ, пенсионерка Светлана Блинова хотела занять всего 50 тысяч рублей, а осталась без целой квартиры. Говорит, что документы подписывала под диктовку.  Отчаявшись, она вместе с десятками пострадавших от МКБ, объявила голодовку.

Несколько бутылок воды на всех, спят на полу и стараются меньше двигаться. Голодают дома у актера Сергея Фролова - его мать тоже взяла кредит в МКБ и лишилась квартиры. "Мы требуем наложения ареста на наши квартиры и прекращения выселения граждан незаконным образом", - заявил актер.

У подъезда дежурит скорая помощь, врачи время от времени поднимаются на этаж - осмотреть людей.  Две женщины к концу недели сильно ослабели, кружится голова, они почти не встают с постели.

Пострадавших сотни. Понадобились деньги, но большинство — пенсионеры — кредиты в банках получить не могли.  Зато в МКБ предлагали любые деньги под небольшой процент.

Татьяна Захарова думала, что подписывает договор займа, а на самом деле -  дарственную на жилье. Новый собственник выставил женщину за дверь. 

Марине Викул обещали кредит вообще без процентов. На радостях, не читая, пенсионерка подписала договор и не знала, что на самом деле взяла деньги под 800 процентов годовых. "Сумму в то время они нам поставили 4 миллиона 900 тысяч, затем мы приходим, и они говорят, что мы злостные неплательщики и, значит, неустойки, штрафы — 80 тысяч долларов", - рассказывает пострадавшая.

Попытка штурма офиса Международного кредитного бюро обманутым клиентам не помогла - аферисты просто не открыли дверь. Все они — граждане Латвии, оттачивали криминальный талант в Риге. Но там полиция быстро свернула кредитную лавочку. Здесь полиция их ни разу не задержала.

"Действуют нагло, дерзко, на протяжении длительного времени на территории города Москвы, а мы, власть, не можем пресечь эти действия", - говорит депутат Мосгордумы Александр Семенников.

Депутаты в очередной раз выслушали пострадавших, высказали моральную поддержку и уехали. Неудивительно, что мошенники действуют нагло и дерзко, если представители власти ведут себя как штатные психологи, а полицейские следят только за тем, чтобы не было драки.

"Умышленно преступная команда  выводится из-под уголовно-правовой квалификации.   У нас люди становятся бездомными, скатываются по социальной лестнице целые семьи с детьми", - возмущена Елена  Моставичене, комиссар "Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства".

На этой неделе суд выселил из квартиры Светлану Подбельскую. Клиенты МКБ проигрывают процессы. Договоры, пусть и подложные, все они подписывали сами, и доказать обман не могут.

"Можно было бы избежать подобных последствий, если бы люди хотя бы удосужились прочитать все, что они подписывали", - говорит адвокат Анатолий Кучерена. Другие эксперты считают, что простодушие людей — не оправдание для обманщиков.

Единственное, что успокаивает правозащитников,  — после серии сюжетов в программе "Вести. Москва" аферисты закрыли офис и затаились. Но под какой вывеской они снова вынырнут, никто не знает. Тем более, что полиция их и не ищет.

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