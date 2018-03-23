Центробанк: ставки по ипотеке останутся выше 6-7%

Ставки по ипотеке в России будут находиться, скорее всего, выше ключевой ставки Центробанка, диапазон которой – 6-7%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Центробанк будет настраивать регулирование для роста качественной ипотеки, отметила глава ЦБ РФ.

"Ипотека растет хорошими темпами. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас росла качественная ипотека, поэтому у нас регулирование подстроено и будет настраиваться дальше под то, чтобы именно росла качественная ипотека и люди брали ипотечные кредиты, понимая, что они могут их обслуживать", - сказала Набиуллина.

Ставки по ипотеке могут быть ниже указанного ей уровня только в случае специальных программы субсидирования, применяющихся для определенных категорий людей по всей стране или в отдельных регионах, пояснила она. При этом, доступность ипотеки будет возрастать, подчеркнула Набиуллина.

Росту ипотечных кредитов способствует снижение инфляции, на этом фоне длинные кредиты становятся привлекательнее, добавила она.

В пятницу Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%.