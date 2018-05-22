Цены на крымские отели остались на уровне прошлого года

Цены на отдых в отелях Крыма в текущем курортном сезоне остались на уровне прошлого года. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Министр уточнил, что в ряде объектов цены даже снизились – особенно это заметно в сегменте малых отелей.

В этот сезон работать планируют 550 коллективных средств размещения, в том числе 71 объект для детского отдыха и оздоровления. К 17 мая работали уже 268 организаций, средний уровень загрузки составил 42%, передает РИА Новости.

В этот курортный сезон Крым планирует открытие семи новых объектов размещения туристов на 400 номеров, два уже открыто, сообщил Волченко.

К сезону 2018 году на полуострове отремонтировали и реконструировали 74 санатория и отеля, разработали 15 туристских и экскурсионных маршрутов. Ряд туроператоров подготовили дополнительные пакетные туры, в том числе за счет собственных полетных программ, добавил министр.