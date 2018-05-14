Число ипотечных сделок в Москве выросло за год на 78%

Число ипотечных сделок в Москве по итогам апреля выросло на 78% в годовом выражении. Всего в апреле было зарегистрировано 7,2 тысячи договоров – на 8% больше, чем в марте, следует из данных Росреестра.

В апреле прошлого года в Москве было заключено 4,045 ипотечных сделок. С января по апрель в столице зарегистрировали 23,38 тысячи договоров.

Растет и рынок долевого строительства. В апреле зарегистрировали 6,1 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) – на 10% больше, чем в марте и на 19% больше, чем годом ранее. За четыре месяца в столице заключено 22 тысячи ДДУ.