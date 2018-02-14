ГлавнаяФинансыДальневосточному округу выделят 55,6 млрд. рублей

Дальневосточному округу выделят 55,6 млрд. рублей

14 февраля 2018 г. 254

Эти средства пойдут на строительство и реконструкцию школ и больниц на Дальнем Востоке.

Стало известно, что в этом году из федерального бюджета будет выделено 55,6 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию школ и больниц на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-премьера — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

По официальным данным, запланировано строительство 88 новых объектов социальной инфраструктуры. Более того, 23 объекта будет отремонтировано и модернизировано, установлено новое оборудование.

Эксперты утверждают, что выделение этих немалых финансовых средств позволит решить некоторые хронические проблемы, которые годами не решались и требуют внимания федеральных властей. Например, необходим ремонт Камчатской краевой больнице и туберкулезному диспансеру в Еврейской автономной области.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
14 февраля 2018 г. 254
Дальневосточному округу выделят 55,6 млрд. рублей 254
14 февраля 2018 г. 630
Новая Москва: стоимость квадратного метра превысила 100 тыс. рублей 630
14 февраля 2018 г. 640
На Остоженке отреставрируют музей Тургенева 640
14 февраля 2018 г. 751
30% покупателей выбирают почти готовые объекты 751
14 февраля 2018 г. 5002
Гражданская жена "Иванушки" Олега Яковлева начинает битву за его насле... 5002
14 февраля 2018 г. 999
Михаил Мень: проблемы дольщиков решатся в 2022 году 999
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.