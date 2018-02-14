Дальневосточному округу выделят 55,6 млрд. рублей

Эти средства пойдут на строительство и реконструкцию школ и больниц на Дальнем Востоке.

Стало известно, что в этом году из федерального бюджета будет выделено 55,6 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию школ и больниц на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-премьера — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

По официальным данным, запланировано строительство 88 новых объектов социальной инфраструктуры. Более того, 23 объекта будет отремонтировано и модернизировано, установлено новое оборудование.

Эксперты утверждают, что выделение этих немалых финансовых средств позволит решить некоторые хронические проблемы, которые годами не решались и требуют внимания федеральных властей. Например, необходим ремонт Камчатской краевой больнице и туберкулезному диспансеру в Еврейской автономной области.

