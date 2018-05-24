Депутаты предлагают не повышать малоимущим оплату ЖКХ при отсутствии счетчиков

В пояснительной записке к законопроекту, отмечается, что у перечисленных категорий граждан часто нет средств на установку счетчиков, а "дотационные регионы не в состоянии им помочь".

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий отменить повышающий коэффициент к нормативам по оплате ЖКХ из-за отсутствия счетчиков для малоимущих, инвалидов и ветеранов, передает РИА Новости. Инициатива принадлежит фракции "Справедливая Россия".

По действующему законодательству те собственники, в квартирах которых не установлены счетчики, оплачивают коммунальные услуги по повышенному коэффициенту. Мера направлена на то, чтобы стимулировать потребителей на установку, своевременный ремонт и замену счетчиков.

Справедливороссы предлагают отменить этот коэффициент для малоимущих, инвалидов, участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших участников ВОВ и ветеранов боевых действий, блокадников и граждан, подвергшихся радиации при катастрофе на Чернобыльской АЭС. Это обосновано тем, что в настоящее время меры соцподдержки в виде 50% оплаты коммунальных услуг для этих категорий граждан не распространяются.

В пояснительной записке к законопроекту, отмечается, что у перечисленных категорий граждан часто нет средств на установку счетчиков, а "дотационные регионы не в состоянии им помочь".

Также повышающие коэффициенты предлагается не применять, когда установить приборы учета технически невозможно.