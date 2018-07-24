Дима Билан открыл гостиницу "для людей"

Собственный отель Билан обустраивал три года и недавно рассказал о нем поклонникам. При этом певец не стал рекламировать гостиницу – он не сообщил ни ее название, ни точное местоположение. Известно только, что мини-отель на 29 номеров располагается в Подмосковье.

Это небольшой трехэтажный коттедж, окруженный деревьями. Номера с новой мебелью и свежей отделкой.

"Доступно, чисто, пройдены все комиссии и, главное, для людей", - написал Билан в своем Instagram.

Он также сообщил, что гостиница выходит на самоокупаемость, однако владельцы отеля будут "дорабатывать дорогу". Билан подчеркнул, что гостиничный бизнес для него – "новое и трепетное занятие".