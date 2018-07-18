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Для приема документов дольщиков "Урбан Групп" появились специализированные центры

18 июля 2018 г. 363

Прием документов от участников долевого строительства объектов ГК "Урбан Групп" осуществляется конкурсным управляющим по записи ежедневно с 10:00 до 19:00.

Началась предварительная запись на регистрацию документов дольщиков группы компаний "Урбан Групп" для включения в реестр требований о передаче жилых помещений. Дольщики могут выбрать любой удобный день и время и записаться на подачу документов, позвонив на "горячую линию» Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства (8-800-700-72-14).

Как сообщают в пресс-службе "ДОМ.РФ", прием документов от участников долевого строительства объектов ГК "Урбан Групп" осуществляется конкурсным управляющим при содействии Фонда по записи ежедневно с 10:00 до 19:00. Для приема документов в Московской области максимально оперативно развернуты три Центра приема документов.

Вот адреса Центров:

Московская область, Ленинский р-н, г.п. Видное, ул. Святослава Рихтера, офис продаж "Урбан Групп". Центр принимает документы от дольщиков ЖК "Видный город" и ЖК "Лайково".

Московская область, Красногорский р-н, с. Опалиха, ул. Фруктовая, д. 69, офис продаж "Урбан Групп". Центр принимает документы от дольщиков ЖК "Опалиха О3" и ЖК "Лесобережный".

Московская область, городской округ Химки, г. Химки, ул. Германа Титова, д.2 стр.5, офис продаж «Урбан Групп». Центр принимает документы от дольщиков ЖК "Солнечная система" и ЖК "Митино О2".

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