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Дмитрий Медведев поручил поддержать восстановление сельхозземель

24 января 2018 г. 663
Фото: © Global Look Press/Russian Government Press Office

Также будет проработан вопрос об установлении особенностей регулирования землеустройства в отношении земель сельскохозяйственного назначения.

Премьер-министр правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минфину продумать государственную поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Вот, что говорится в тексте поручения, которое опубликовано на официальном сайте кабинета министров: "Минсельхозу России (А.Н.Ткачеву), Минфину России (А.Г.Силуанову) и Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) проработать вопрос оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим мероприятия по восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, которые длительное время не использовались для ведения сельскохозяйственного производства. О результатах до 27 февраля 2018 года доложить в правительство Российской Федерации".

Нельзя не отметить, что Дмитрий Медведев также поручил Минэкономразвития и Минсельхозу проработать вопрос об установлении особенностей регулирования землеустройства в отношении земель сельскохозяйственного назначения. Результаты должны быть представлены до 14 марта.

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