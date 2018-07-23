Дольщики двух ЖК Urban Group могут получить деньги вместо квартир

Дольщикам двух проектов проблемного застройщика Urban Group могут предложить денежные компенсации.
Речь идет о ЖК "Лесобережный" и ЖК "Лайково", сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.
Ранее управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс говорил, что в этих двух жилых комплексах самая сложная ситуация, поскольку они находятся в низкой стадии готовности. Об этом же сказал и Тагиев – по его словам, готовность большинства корпусов в проектах находится "в районе нуля", передает РИА Новости.
Министр отметил, что люди по-разному относятся к сложившейся ситуации. "Кто-то хочет получить вложенные деньги и, забыть, как страшный сон, свое неудачное вложение", - пояснил он.
ЖК "Лайково" находится в Одинцовском районе Подмосковья, ЖК "Лесобережный" – в Красногорском.
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