Дольщики принесут московским строителям еще больше денег, чем в прошлом году

По оценкам столичных властей, объем вложений дольщиков в московские новостройки вырастет на 100-150 млрд. рублей. Эксперты считают, что эта цифра будет еще больше, а основная часть денег дольщиков окажется в руках у крупных компаний.

Объем привлеченных в столичное долевое строительство средств граждан в этом году может увеличиться на 100-150 млрд рублей, сообщил на конференции РБК председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

На конец прошлого года в долевое строительство было привлечено порядка одного триллиона рублей средств граждан. Таким образом, Москомстройинвест ожидает роста рынка на 10-15%.

Сегодня в Москве действует свыше 100,7 тысяч ДДУ. На деньги дольщиков строится 535 объектов, 520 из них - по договорам долевого участия (ДДУ), остальные - в рамках жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

"На сегодняшний день граждане являются главными инвесторами строительства жилой недвижимости в столице. В этом году мы ожидаем дополнительный рост объема инвестиций в сфере долевого строительства на 100-150 млрд. рублей", - пояснил Константин Тимофеев.

Потенциал такого роста действительно существует, считает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

"Если проводить аналогию с числом ДДУ, то закладывается увеличение объема на 10-15 тысяч заключенных контрактов. В 2017 году мы наблюдали рост числа заключенных ДДУ относительно позапрошлого года примерно на 20 тысяч штук. То есть рынок Москвы аналогичную динамику уже показывал", - поясняет эксперт.

Увеличение на 10% - это достаточно скромный прогноз, поскольку объем предложения в 2018 году, особенно в начале второго полугодия, резко увеличится, считает директор по стратегическому развитию ФСК "Лидер" Павел Брызгалов

"С учетом вектора снижения ипотечных ставок обозначенный прогноз, скорее всего, будет не просто достигнут, но и перевыполнен", - допускает он.

Аналитик по корпоративным и суверенным рейтингам "Эксперт РА" Александра Мартьянова отмечает, что за последние два года объем рынка в Московском регионе вырос на 40-45%.

"Однако общее снижение покупательской способности, а также опасения потенциальных дольщиков, связанные с изменениями в ФЗ №214 вряд ли позволят рынку увеличить свои объемы больше, чем на 15% в 2018 году", - говорит Александра Мартьянова.

По мнению экспертов, главными факторами, которые будут поддерживать рост заключаемых сделок с ДДУ, станут устойчивые цены за квадратный метр и привлекательными условиями по ипотечным кредитам. Кроме этого, скажется планомерное перетекание спроса из области в столицу.

"Также, не стоит забывать, что многие застройщики пытались запустить проекты до ужесточения законодательства осенью прошлого года, чтобы попасть под старое регулирование. И как раз эти проекты выходят сегодня на инвестиционную стадию", - отмечает глава РАСК Николай Алексеенко.

При этом, большая часть полученных средств дольщиков достанется крупным игрокам рынка. Во-первых, в связи с ужесточением законодательства многие мелкие игроки покинут рынок. Во-вторых, большая часть предложения, которая есть на рынке, представлены с их стороны.

"Только крупнейшие девелоперы имеют возможность привлечения банковского финансирования на головную компанию структуры, которая, в свою очередь, за счет этих средств может увеличить капитал дочерних компаний, непосредственно занимающихся строительством", - говорит Александра Марьянова.

Это в свою очередь позволяет равномерно распределить долговую нагрузку. Средние и мелкие застройщики такой возможности, по большей части, лишены.

Основная доля рынка будет сосредоточена у крупных застройщиков, но сказать, что средние или мелкие строительные компании останутся не удел тоже нельзя – если компания действует в рамках закона, то для этого нет никаких оснований, указывает Павел Брызгалов.

Нельзя забывать про поправки к ФЗ-214, которые вступят в силу летом этого года. По мнению экспертов, этот год станет переходным как для отрасли в целом, так и для инвестиций дольщиков.

Средние девелоперы постараются остаться на рынке, сохранив свою долю. Кто-то уйдет с рынка из-за непомерной долговой нагрузки и опасения не продать новые квартиры. Населению же потребуется время посмотреть на работу нового механизма. Не исключено, что первоначально спрос снизится. Кроме этого, цены могут пойти вверх.

С другой стороны, увеличивается роль госрегулирования в секторе - внедряется аналог госгарантии, при наличии которых спрос на жилье выше, чем при старой схеме обеспечения путем страхования, отмечают эксперты.

Также, необходимо учитывать региональную специфику. Так, к примеру, программа реновации в Москве может привести к снижению стоимости квадрата – слишком большой объем выходит на рынок, отмечает в РАСК.