Доступное жилье Подмосковья: за первенство бьются Люберцы и Химки

Наметилась интересная тенденция — зачастую новое жилье массового сегмента в наиболее популярных у покупателей подмосковных городах стоит дешевле, чем на вторичном рынке.

Подмосковье воспринимается многими покупателями недвижимости как "аэродром подскока" – в этом регионе можно купить жилье по сниженным ценам, чтобы потом спокойно начать копить на собственную квартиру в столице. Основания для такого подхода очевидны – стоимость жилья в области значительно ниже, чем в Москве.

Например, в крупнейших городах области можно легко найти предложения новых ЖК комфорт-класса с ценой всего 73-75 тыс. рублей за квадрат. Это почти на четверть дешевле, чем в Москве. А если полностью отбросить транспортный вопрос, то можно найти даже варианты на первичном рынке с ценой в 61,5 тыс. рублей за квадратный метр.

"Вести.Недвижимость" с помощью аналитиков "Инком-Недвижимость" составили ТОП-7 городов Подмосковья с наиболее высокими ценами на стандартное жилье.

Город: Люберцы — №1 в рейтинге

Хотя Люберцы являются лишь шестым по величине городом Подмосковья, именно здесь отмечены самые высокие цены на жилья стандартного класса. Средняя сумма сделки при покупке новостройки в городе составляет 5,6 млн рублей, при покупке жилья на вторичном рынке – 5,1 млн рублей.

Этому есть очень простое объяснение – город не просто примыкает к Москве, прямо в его черте расположены входы на станции метро "Котельники" и "Жулебино". Благодаря этому можно как с "аэродрома подскока" быстро добраться до места своей работы в Москве.

Из очевидных минусов - к северу от города располагается завод "Эколог", чья деятельность связана с уничтожением отходов биологического производства. Его деятельность влияет на экологическую обстановку. Тем не менее, именно Люберцы лидер рейтинга и здесь продается самое дорогое во всем Подмосковье жилье стандарт-класса. На рынке новостроек средняя сделка составляет 5,6 млн рублей, а на вторичном рынке — 5,1 млн рублей.

Стоимость "квадрата" в новостройке: 86,4 тыс. рублей

Стоимость "квадрата" вторичном рынке: 97,7 тыс. рублей

Крупнейшие проекты:

ЖК "Влюберцы" от Строительно-инвестиционной компании

ЖК "Люберецкий" от ГК ПИК





Город: Химки — №2 в рейтинге

Еще один город-спутник столицы – Химки. Однако в отличие от Люберец здесь нет прямого входа в метро. В результате, дорого к недавно открывшейся станции Ховрино может из-за пробок занять почти час. Кроме того, сами местные девелоперы предпочитают позиционировать свои проекты как жилье бизнес-класса.

Средняя сделка на первичном рынке жилья стандарт-класса — 4,8 млн рублей, а на вторичном рынке — 5,5 млн рублей.

Стоимость "квадрата" в новостройке: 83,6 тыс. рублей

Стоимость "квадрата" вторичном рынке: 101,2 тыс. рублей

Крупнейшие проекты:

ЖК "Левобережный" от ГК ПИК

ЖК "Две столицы" от АМ Девелопмент





Город: Мытищи — №3 в рейтинге

Мытищи несколько лет подряд входят в пятерку лидирующих городов Подмосковья по вводу строительных объектов. В прошлом году там строилось сразу десять ЖК. Сумма сделки на первичном рыке — 4,7 млн рублей, а на вторичке — 5,2 млн рублей.

Стоимость "квадрата" в новостройке: 78,6 тыс. рублей

Стоимость "квадрата" вторичном рынке: 97,3 тыс. рублей

Крупнейшие проекты:

ЖК "Ярославский" от ГК ПИК

ЖК "Перловский" от "Развитие XX"





Город: Балашиха — №4 в рейтинге

Балашиха – самый крупный город Подмосковья. В нем проживает более 450 тыс. человек. Неудивительно, что девелоперы проявляют особенный интерес к этой локации. На рынке новостроек средняя сумма сделки с новой квартирой стандарт-класса составляет 3,9 млн рублей, а на вторичном рынке — 4,6 млн рублей.

Стоимость "квадрата" в новостройке: 77 тыс. рублей

Стоимость "квадрата" вторичном рынке: 81,2 тыс. рублей

Крупнейшие проекты:

ЖК "Измайловский лес" от ГК ПИК

ЖК "Чайка" от СК "Скопа"

Город: Королев — №5 в рейтинге

Лесные массивы в черте города занимают территорию 38 кв. км.. Также в черте города находится часть урочища "Яузский водоболотный комплекс". Площадь, занимаемая городом, равна 55,44 квадратных километров. Сумма сделки в массовом сегменте на рынке новостроек — 4,5 млн, а на вторичном рынке — 4,2 млн рублей.

Стоимость "квадрата" в новостройке: 71,3 тыс. рублей

Стоимость "квадрата" вторичном рынке: 86 тыс. рублей

Крупнейшие проекты:

ЖК "Парад планет" от ГК "Основа"

ЖК "Союз" от "Сбер-Инвеста" и "Северной строительной компании"





Город: Подольск — №6 в рейтинге

Тот факт, что у Подольска нет прямой границы с Москвой, значительно усложняет транспортный вопрос, для местных жителей, работающих в столице. Впрочем, в этом есть и плюс – жилье стандарт-класса здесь можно найти с хорошим дисконтом по сравнению со столичными ценами. На первичном рынке средняя сумма сделки — 3,5 млн, а на вторичке — 3,2 млн рублей.

Стоимость "квадрата" в новостройке: 66,1 тыс. рублей

Стоимость "квадрата" вторичном рынке: 78,3 тыс. рублей

Крупнейшие проекты:

ЖК "Народный" от "ГлавГрадоСтрой"

ЖК "Бородино" от "Мастер Ком"





Город: Электросталь — №7 в рейтинге

Расположенная в 58 километрах от столицы Электросталь едва ли привлечет внимание покупателя. Тем не менее, небольшой размер города и его удаленное расположение можно рассматривать даже как преимущество. Стоимость квадратного метра в городе на треть ниже чем в Москве. Благодаря этому, в Электростали можно купить трехкомнатную квартиру по цене однушки в столице. На рынке новостроек средняя стоимость сделки составляет 2,8 млн, а на вторичном рынке — 2,6 млн рублей.

Стоимость "квадрата" в новостройке: 61,5 тыс. рублей

Стоимость "квадрата" вторичном рынке: 56,5 тыс. рублей

Крупнейшие проекты:

ЖК "Затишье" от "Гермес Строй"

ЖК "Высоково" от "Виктории Девелопмент"