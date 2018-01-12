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Дума проконсультируется с правительством по запрету рекламу на платежках ЖКХ

12 января 2018 г. 591
Фото: © Global Look Press

Совет Федерации отклонил закон, и депутаты решили, что с ним делать дальше.

Депутаты Госдумы проведут консультации с правительством по поводу закона о запрете рекламы на платежных документах за услуги ЖКХ. Закон Госдума приняла 23 ноября, но 29 его отклонил Совет Федерации.

В пятницу председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил определиться с тем, что делать с отклоненным законом – продлевать вето или создавать комиссия для доработки. Правда, выразил сомнения депутат, непонятно, что именно комиссия будет решать – реклама на платежках или есть, или же ее нет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил провести консультации с правительством и прийти к решению, которое потом рассмотрят депутаты на одном из заседаний. "Нам необходимо понять дополнительные аргументы", — добавил он.

Ранее Спикер Совета Федерации заявила, что проголосует против принятия закона, поскольку не понимает, "в чем смысл". В итоге закон поддержали лишь 4 сенатора, 138 были против и трое воздержались.

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