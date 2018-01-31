Джигурда борется за квартиры как лев

Два года назад близкая подруга шоумена Никиты Джигурды Людмила Браташ умерла при загадочных обстоятельствах. После этого начался конфликт между Джигурдой и сестрой Баратш - Светланой Романовой.

Продолжается судебная тяжба по "квартирному вопросу", одним из главных фигурантов которой выступает эпатажный шоумен Никита Джигурда.

Как сообщает Starhit, Джигурда рассказал, что его юрист нашла доказательство того, что существует оригинальное завещание бизнесвумен Людмилы Браташ, которая умерла два года назад. Родственники бизнес-леди и семья шоумена до сих пор ведут имущественные споры.

Необходимо напомнить, что два года назад близкая подруга шоумена Никиты Джигурды Людмила Браташ умерла при загадочных обстоятельствах. После этого начался конфликт между Джигурдой и сестрой Баратш - Светланой Романовой. Шоумен уверял, что все наследство Людмила оставила его детям, так как считала их родными, а сестру не любила. Женщина, в свою очередь, утверждала, что завещание поддельное.

Но вот сейчас Джигурда заявил, что его адвокаты получили подтверждение нотариальных контор. Как оказалось, юристы проверили и убедились, что других документов нет, а эта бумага составлена по всем правилам. В общем, судебная тяжба продолжится.