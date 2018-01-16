Эксперт: через 30 лет офисы исчезнут

К 2050 году может исчезнуть необходимость в офисах, заявил журналистам генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов.

"Если предположить, что люди профессиональны и мотивированы в работе, то вопрос локализации офисов отпадает. Также могут появиться специалисты, которые и вовсе не нуждаются в офисах ", - приводит его слова РИА Новости.

Сотрудники офисов, по мнению эксперта, могут быть разбросаны по всему миру, работать из дома, из кафе, из коворкингов.

Морозов сравнил офисы с банями: "Они есть, но это не предмет первой необходимости". Здания освобожденных офисов, по его мнению, могут переделать под жилье или же социально-культурные объекты.

В ближайшем будущем офисы по всему миру будут более функциональными. Комплексы будут вмещать в себя не только офисы, но и апартаменты, гостиницы, торговые центры. Тенденция уже намечается, отметил Морозов, многофункциональные проекты уже сейчас имеют достаточный вес в градостроительстве.

Часть офисов совместят с производством и складированием. "В России сегодня все чаще задумываются о так называемом light industrial, когда в одном месте ты можешь разрабатывать и производить", - подчеркнул эксперт.