Элитную квартиру в Москве продают за биткоины

Собственники в Москве начали выставлять на продажу квартиры за биткоины, пишут "Ведомости". Так, купить за криптовалюту можно квартиру в ЖК "Баркли парк" недалеко от станции метро "Достоевская" – это трехкомнатная элитная квартира площадью 114 квадратных метров. Квартира укомплектована всем необходимым и готова к проживанию. В рублях ее стоимость оценивается в 85 миллионов.

В агентстве Savills отказались назвать стоимость квартиры в биткоинах, объяснив это сильными скачками в курсе. Конкретная стоимость – предмет переговоров с владельцем недвижимости, отметил собеседник издания.

Риелторы отмечают, что это не первый случай, когда москвичи выставляют на продажу жилье за биткоины. Однако в российском законодательстве правила по работе с криптовалютой пока не определены. Эксперты считают, что продажа жилья за криптовалюту может быть и маркетинговым ходом, чтобы привлечь внимание к своему объекту. Покупатели же пока не готовы проводить сделки в биткоинах.