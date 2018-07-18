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Эльвира Набиуллина: ставки по ипотеке имеют потенциал для снижения

18 июля 2018 г. 450
Фото: © globallookpress.com

Раньше российские граждане чаще брали потребительские кредиты. А сейчас 44% россиян обращаются в банки, чтобы взять кредиты на жилье.

Сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина на своей встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что в нашей стране есть потенциал для дальнейшего снижения ставок по ипотечным кредитам. Глава Центробанка отметила, что сегодня ставки по ипотеке в России находятся на исторически низком уровне.

"Ипотека, много раз ее обсуждали, она продолжает расти высокими темпами, 22,4% темпы роста год к году, это очень большие темпы. Конечно, снижается ставка, она у нас действительно на исторически низком уровне – 9,56. Но есть потенциал и дальнейшего снижения ставки", — заявила Набиуллина.

Интересно, что глава Центробанка заметила, что раньше российские граждане чаще брали потребительские кредиты. А сейчас 44% россиян обращаются в банки, чтобы взять кредиты на жилье.

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